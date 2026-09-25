Місто у США, яке переносить туристів в іншу епоху: де його шукати

Є американські міста, які дивують не хмарочосами чи масштабом, а зовсім іншою атмосферою. Тут старовинна архітектура, бруковані вулиці, історичні будівлі та мальовнича набережна створюють відчуття подорожі в іншу епоху.

Саме такою авторка Travel Off Path Ліз Фокс описує Саванну в штаті Джорджія. Після нещодавньої поїздки вона розповіла, що місто перевершило її очікування, та назвала кілька причин, чому його варто додати до списку місць для подорожі.

Чому Саванна створює відчуття подорожі у минуле?

Однією з головних особливостей міста авторка називає його історичну атмосферу. Минуле Саванни пов'язане з Американською революцією, Громадянською війною, сухим законом та історією кіно. На вулицях збереглася історична архітектура, а подекуди можна побачити рідкісну сіру цеглу Саванни. Її виготовляли з використанням рабської праці, а на деяких цеглинах досі помітні відбитки пальців людей, які їх робили.

Ще одна характерна деталь – це старовинні сходи вздовж річкової набережної, які свого часу мали захищати місто від вторгнень із води. Разом із брукованими вулицями вони допомагають відчути історію Саванни буквально під час прогулянки.

Атмосфера Саванни: дивитись відео

Де зупинитися, щоб бути поруч із головними місцями?

Одним із найпомітніших районів авторка називає Рівер-стріт уздовж набережної річки Саванна. Тут працюють ресторани та магазини, а сама вулиця є важливою частиною міста. Під час поїздки Ліз Фокс зупинилася в готелі Orielle, який після ребрендингу відкрився 1 вересня у складі колекції Marriott Autograph.

Рівер-стріт: дивитись відео

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Готель розташований поруч із багатьма визначними місцями та має власну характерну естетику. На даху працює бар Rocks on the Roof. Авторка радить завітати туди навіть тим, хто не проживає в готелі. Зручне розташування Orielle також дозволяє пішки дістатися до багатьох туристичних об'єктів, тому під час перебування в місті не потрібно постійно користуватися транспортом.

Які незвичайні місця варто додати до маршруту?

Саванна відома не лише історичною архітектурою, а і моторошними легендами. Авторка радить екскурсію Ghosts and Gravestones – поїздку на тролейбусі з гідом, під час якої розповідають про темні історії міста та відвідують відомі місця, зокрема Будинок Ендрю Лоу. Ще один варіант американський музей заборони, присвячений атмосфері 1920-х років.

Поруч розташований музей "Пірати Саванни та музей скарбів" з інтерактивними експонатами, автентичними артефактами та тематичним баром. Побачити місто можна під час поїздки на екскурсійному тролейбусі. Маршрут проходить повз Форсайт-парк, Чіппева-сквер та мальовничі вулиці.

Окремо авторка радить соборну базиліку Святого Івана Хрестителя, яка вразила її не лише зовнішнім виглядом, а й інтер'єром. Не менш важлива частина Саванни – це місцева кухня. Серед закладів, які згадує авторка: Coastal 15 Fish House, The Grove, Collins Quarter та Vic's On The River. За солодощами вона радить завітати до Savannah's Candy Kitchen, Byrd's Famous Cookies або Kermit's, а за морозивом до Leopold's Ice Cream.

Де розташована Саванна: дивитись на картах