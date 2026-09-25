Именно так автор Travel Off Path Лиз Фокс описывает Саванну в штате Джорджия. После недавней поездки она рассказала, что город превзошел ее ожидания, и назвала несколько причин, по которым его стоит добавить в список мест для путешествий.

Почему Саванна создает ощущение путешествия в прошлое?

Одной из главных особенностей города автор называет его историческую атмосферу. Прошлое Саванны связано с Американской революцией, Гражданской войной, "сухим законом" и историей кино. На улицах сохранилась историческая архитектура, а кое-где можно увидеть редкий серый кирпич Саванны. Его изготавливали с использованием рабского труда, а на некоторых кирпичах до сих пор заметны отпечатки пальцев людей, которые их делали.

Еще одна характерная деталь – это старинные лестницы вдоль речной набережной, которые в свое время должны были защищать город от вторжений со стороны воды. Вместе с мощеными улицами они помогают прочувствовать историю Саванны буквально во время прогулки.

Атмосфера Саванны: смотреть видео

Где остановиться, чтобы быть рядом с главными достопримечательностями?

Одним из самых заметных районов автор называет Ривер-стрит вдоль набережной реки Саванна. Здесь работают рестораны и магазины, а сама улица является важной частью города. Во время поездки Лиз Фокс остановилась в отеле Orielle, который после ребрендинга открылся 1 сентября в составе коллекции Marriott Autograph.

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Ривер-стрит: смотреть видео

Отель расположен рядом со многими достопримечательностями и обладает собственной характерной эстетикой. На крыше работает бар Rocks on the Roof. Автор советует заглянуть туда даже тем, кто не проживает в отеле. Удобное расположение Orielle также позволяет пешком добраться до многих туристических объектов, поэтому во время пребывания в городе не нужно постоянно пользоваться транспортом.

Какие необычные места стоит добавить в маршрут?

Саванна известна не только исторической архитектурой, но и жуткими легендами. Автор рекомендует экскурсию "Ghosts and Gravestones" – поездку на троллейбусе с гидом, во время которой рассказывают о мрачных историях города и посещают известные места, в частности Дом Эндрю Лоу. Еще один вариант – американский музей запрета, посвященный атмосфере 1920-х годов.

Рядом расположен музей "Пираты Саванны и музей сокровищ" с интерактивными экспонатами, аутентичными артефактами и тематическим баром. Познакомиться с городом можно во время поездки на экскурсионном троллейбусе. Маршрут проходит мимо Форсайт-парка, Чиппева-сквера и живописных улиц.

Отдельно автор рекомендует посетить соборную базилику Святого Иоанна Крестителя, которая поразила ее не только внешним видом, но и интерьером. Не менее важная часть Саванны – это местная кухня. Среди заведений, которые упоминает автор: Coastal 15 Fish House, The Grove, Collins Quarter и Vic's On The River. За сладостями она советует заглянуть в Savannah's Candy Kitchen, Byrd's Famous Cookies или Kermit's, а за мороженым в Leopold's Ice Cream.

Где находится Саванна: смотреть на картах