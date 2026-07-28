Забудьте про Афіни: звідси відкривається Північна Греція одразу у трьох напрямках

Салоніки давно приваблюють не лише своїм старим містом і набережною, а й роллю зручної точки для мандрівок узбережжям Північної Греції. Звідси легко дістатися до різних зон відпочинку – від пляжів Халкідікі до напівзакритого світу Афону.

Поки більшість туристів мчить до Афін або на переповнені острови, Салоніки залишаються несподівано спокійною і дуже вигідною альтернативою, пише Travel Off Path. Це місто на березі Егейського моря вміє поєднувати старовинний шарм, живу набережну і цілком доступний відпочинок.

Що робить Салоніки такими привабливими?

Північ Греції тут відкривається з особливої перспективи: від міських вулиць легко дістатися до пляжів півострова Халкідікі, а також до Афону, куди шлях уже значно важчий. Саме тому Салоніки стають зручною базою для різного формату мандрівок.

У місті понад 814 тисяч жителів, а його історичний центр зберіг сліди давньогрецької, римської, візантійської та османської епох. Тут легко побачити, як різні цивілізації нашаровувалися одна на одну, не знищуючи, а лише додаючи місту характеру.

20 речей, які треба побачити в Салоніках: дивіться відео

На відміну від Афін, де до моря ще треба їхати, Салоніки буквально стоять на воді. Саме ця близькість до Егейського моря створює особливий, трохи розслаблений ритм, якого бракує багатьом великим середземноморським містам.

Серед головних місць, які радять побачити мандрівникам, – Біла вежа, колишня османська фортеця XV століття, Площа Арістотеля з кафе й аркадами, Арка Галерія та Ротонда, а також Ано Полі, звідки відкриваються панорами на місто й море.

Салоніки ще й вважають одним із найкращих до бюджету напрямків у Середземномор'ї. Орієнтовно місцевий гірос коштує 360 гривень, повноцінний обід на двох у таверні – 1800 – 3150 гривень, ніч у 4-зірковому готелі – 4000 – 7200 гривень, а місце в хостелі для соло-мандрівників – 670 – 1350 гривень.

Що треба знати про Халкідікі та Афон?

Найцікавіший бонус для тих, хто зупиняється в Салоніках, – це Халкідікі зовсім поруч. Півострови Кассандра та Ситонія приваблюють білосніжними пляжами, сосновими лісами й прозорою бірюзовою водою, а оселитися можна як у самому місті, так і в курортних Нікіті чи Сарті.

Третій півострів, Афон, має окремий статус і живе за власними правилами. Це чернеча республіка з візантійськими монастирями, куди жінок не допускають, а чоловікам потрібен спеціальний дозвіл на в'їзд.

Саме поєднання міського відпочинку, пляжного релаксу та майже паломницької атмосфери робить район навколо Салонік особливим і не схожим на стандартний грецький маршрут.