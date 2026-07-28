Пока большинство туристов несется в Афины или на переполненные острова, Салоники остаются неожиданно спокойной и очень выгодной альтернативой, пишет Travel Off Path. Этот город на берегу Эгейского моря умеет совмещать старинный шарм, живую набережную и вполне доступный отдых.

Что делает Салоники столь привлекательными?

Север Греции здесь открывается с особой перспективы: от городских улиц легко добраться до пляжей полуострова Халкидики , а также до Афона, куда путь уже труднее. Именно поэтому Салоники становятся удобной базой для разного формата путешествий.

В городе более 814 тысяч человек, а его исторический центр сохранил следы древнегреческой, римской, византийской и османской эпох. Здесь легко увидеть, как разные цивилизации наслаивались друг на друга, не уничтожая, а лишь придавая городу характер.

20 вещей, которые нужно увидеть в Салониках: смотрите видео

В отличие от Афин, где к морю еще нужно ехать, Салоники буквально стоят на воде . Именно эта близость к Эгейскому морю создает особый, немного расслабленный ритм, недостающий многим крупным средиземноморским городам.

Среди главных мест, которые советуют увидеть путешественникам – Белая башня, бывшая османская крепость XV века, Площадь Аристотеля с кафе и аркадами, Арка Галерия и Ротонда, а также Ано Поли, откуда открываются панорамы на город и море.

Салоники еще считают одним из лучших в бюджет направлений в Средиземноморье. Ориентировочно местный гирос стоит 360 гривен, полноценный обед на двоих в таверне – 1800 – 3150 гривен, ночь в 4-звездном отеле – 4000 – 7200 гривен, а место в хостеле для соло-путешественников – 670 – 1350 гривен.

Что нужно знать о Халкидиках и Афоне?

Самый интересный бонус для тех, кто останавливается в Салониках – это Халкидики совсем рядом. Полуострова Кассандра и Ситония привлекают белоснежными пляжами, сосновыми лесами и прозрачной бирюзовой водой, а поселиться можно как в самом городе, так и в курортных Никите или Сарте.

Третий полуостров, Афон, имеет особый статус и живет по собственным правилам. Это монашеская республика с византийскими монастырями, куда женщин не допускают, а мужчинам нужно специальное разрешение на въезд.

Само сочетание городского отдыха, пляжного релакса и почти паломнической атмосферы делает район вокруг Салоник особым и непохожим на стандартный греческий маршрут.