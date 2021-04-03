Qatar Airways анонсувала 140 маршрутів у літньому сезоні: куди будуть літати

Авіакомпанія Qatar Airways представила літній розклад і оголосила про плани розширення мережі маршрутів до понад 140 напрямків. У літнього сезон 2021 року авіакомпанія планує виконувати понад 1 200 щотижневих рейсів.

Компанія продовжує залишатися найбільшою у світі за обсягами здійснених крісло-кілометрів та кількості рейсів на міжнародних маршрутах.

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У розпал пандемії авіакомпанія ні на один день не припиняла виконання польотів навіть докладаючи максимум зусиль для того, щоб утвердити позиції світового лідера в області безпеки, інновацій та якості обслуговування.

У піковий період літній сезон планують виконувати понад 1 200 щотижневих рейсів за понад 140 напрямками:

За 23 напрямками в Африці,

14 в Північній і Південній Америці,

43 в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні,

43 в Європі,

19 на Близькому Сході.

Польоти до багатьох напрямків виконуються щодня, а по найбільш затребуваним - по кілька разів на день.

Запланована маршрутна мережа Qatar Airways в піковий період літнього сезону ІATA 2021 за умови погодження компетентними органами-регуляторами країн:

Aфрика

Абуджа (ABV), Аккра (ACC), Аддіс-Абеба (ADD), Олександрія (HBE), Алжир (ALG), Каїр (CAI), Кейптаун (CPT), Касабланка (CMN), Дар-ес-Салам (DAR) , Джібуті (JIB), Дурбан (DUR), Ентеббе (EBB), Йоганнесбург (JNB), Кігалі (KGL), Кіліманджаро (JRO), Лагос (LOS), Луанда (LAD), Мапуту (MPM), Могадішо (MGQ) , Найробі (NBO), Сейшельські Острови (SEZ), Туніс (TUN), Занзібар (ZNZ)

Північна і Південна Америка

Атланта (ATL), Бостон (BOS), Чикаго (ORD), Даллас (DFW), Х'юстон (IAH), Лос-Анджелес (LAX), Майамі (MIA), Монреаль (YUL), Нью-Йорк (JFK), Філадельфія (PHL), Сан-Франциско (SFO), Сан-Паулу (GRU), Сіетл (SEA), Вашингтон (IAD)

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Аделаїда (ADL), Ахмедабад (AMD), Амрітсар (ATQ), Окленд (AKL), Балі (DPS), Бангалор (BLR), Бангкок (BKK), Брісбен (BNE), Каликут (CCJ), Себу (CEB), Ченнаї (MAA), Кларк (CRK), Коломбо (CMB), Дакка (DAC), Гоа (GOI), Гуанчжоу (CAN), Ханчжоу (HGH), Ханой (HAN), Хошимін (SGN), Гонконг (HKG), Хайдарабад (HYD), Ісламабад (ISB), Джакарта (CGK), Карачі (KHI), Катманду (KTM), Кочі (COK), Калькутта (CCU), Куала-Лумпур (KUL), Лахор (LHE), Мале (MLE ), Маніла (MNL), Мельбурн (MEL), Мумбаї (BOM), Нью-Делі (DEL), Перт (PER), Пешавар (PEW), Пхукет (HKT), Сеул (ICN), Сінгапур (SIN), Сіалкот (SKT), Сідней (SYD), Токіо Наріта (NRT), Трівандрам (TRV)

Європа

Адана (ADA), Амстердам (AMS), Анталія (AYT), Анкара (ESB), Афіни (ATH), Баку (GYD), Барселона (BCN), Белград (BEG), Берлін (BER), Бодрум (BJV), Брюссель (BRU), Бухарест (OTP), Будапешт (BUD), Копенгаген (CPH), Дублін (DUB), Единбург (EDI), Франкфурт (FRA), Гельсінкі (HEL), Стамбул (IST), Стамбул Сабіха (SAW) , Ізмір (ADB), Київ (KBP), Ларнака (LCA), Лондон (LHR), Лондонський Гатвік (LGW), Мадрид (MAD), Манчестер (MAN), Мілан (MXP), Москва (DME), Мюнхен (MUC ), Міконос (JMK), Осло (OSL), Париж (CDG), Прага (PRG), Рим (FCO), Софія (SOF), Стокгольм (ARN), Тбілісі (TBS), Відень (VIE), Варшава (WAW ), Єреван (EVN), Загреб (ZAG), Цюріх (ZRH)

Близький Схід

Абу-Дабі (AUH), Амман (AMM), Багдад (BGW), Басра (BSR), Бейрут (BEY), Даммам (DMM), Дубай (DXB), Ербіль (EBL), Ісфахан (IFN), Джидда (JED ), Кувейт (KWI), Мешхед (MHD), Маскат (MCT), Наджаф (NJF), Ер-Ріяд (RUH), Салала (SLL), Шираз (SYZ), Сулейманія (ISU), Тегеран (IKA)