Ryanair змінив 1 деталь онлайн-реєстрації, яка може коштувати пасажирам додаткових грошей

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Авіакомпанія розширила термін онлайн-реєстрації для пасажирів, які не резервують місця заздалегідь. Тепер вона відкривається за 72 години до вильоту замість попередніх 24 годин. Згідно з інформацією на офіційному сайті Ryanair, такі пасажири отримують місця безкоштовно у випадковому порядку. Зареєструватися можна не пізніше ніж за 2 години до рейсу.

Коли тепер призначають безкоштовні місця?

Як повідомляє Daily Mirror, пасажири, які літали Ryanair протягом останніх вихідних, помітили, що тепер номер випадково призначеного місця з'являється приблизно за 3 години до вильоту, а не одразу після реєстрації. Раніше мандрівники могли зареєструватися заздалегідь, побачити своє місце та, якщо воно їх не влаштовувало, доплатити за інше. Тепер часу на таке рішення залишається значно менше.

Чому пасажирам може бути складніше заощадити?

Раніше мандрівники могли спочатку скористатися безкоштовним випадковим розподілом місць і лише після цього вирішити, чи варто платити за інше крісло. Наприклад, якщо пасажир не хотів сидіти посередині ряду, він міг спробувати змінити місце після реєстрації.

Тепер пасажирам доводиться чекати на призначення місця значно довше. Через це вони можуть дізнатися, що сидітимуть не там, де хотіли б, уже дорогою до аеропорту. Відповідно, часу на рішення про платну заміну крісла залишається менше.

Проте представник Ryanair у коментарі Daily Mirror заявив, що пасажири й надалі отримуватимуть безкоштовні місця у випадковому порядку. Він також наголосив, що ті, хто хоче самостійно обрати крісло, можуть забронювати його на будь-якому етапі до вильоту.

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Також хочемо нагадати, що з 10 листопада 2026 року Ryanair закриватиме стійки здавання багажу в аеропортах за 60 хвилин до вильоту замість попередніх 40 хвилин.