Ryanair влаштував розпродаж квитків від 8 євро: у списку всі країни відкриті для українців
Джерело:Ryanair
Відомий ірландський авіаперевізник Ryanair продає квитки за знижками у різних європейських напрямках. Полетіти можна з кількох українських аеропортів, ціни стартують від 8 євро в один бік.
Серед напрямків: Німеччина, Іспанія, Литва, Польща та низка інших країн Європи. Наразі усі вони відкриті для українських туристів.
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Рейси з Києва
Зі столиці є найбільший вибір – 22 напрямки:
- Найдешевшим є рейс Київ – Катовіце за 7,69 євро.
- До Вени, Братислави, Вільнюса, Варшави, Дюссельдорфа можна долетіти за 10 євро.
- Рейс до Мілану та Риму коштуватиме 13 євро.
- Найдорожчим в цьому розпродажі є квитки до Франкфурта в Німеччині. Їхня вартість 26 євро.
Рейси з інших міст
Зі Львова в Будапешт, Каунас та Турин можна придбати квиток за 8 євро. Квитки до Польщі та Німеччини від 10 євро.
З Одеського аеропорту можна вилетіти у подорож до Катовіце, Гданська і Будапешта за 7 – 10 євро. До Берліна, Барселони, Дюссельдорфа квитки коштуватимуть від 15 євро.
Навіть з Херсона можна полетіти до Кракова за 10 євро.Зверніть увагу! Ціни за квитки вказані без урахування багажу. Проїзні документи можна придбати на сайті авіакомпанії.