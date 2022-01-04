Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи: хто ще потрапив до "повітряного" рейтингу
Джерело:avianews.com
Євроконтроль, який об'єднує провайдерів аеронавігації, оприлюднив рейтинг найбільших авіакомпаній Європи у 2021 році. Його складали за кількістю рейсів на день.
Так, найбільшою авіакомпанією Європи 2021 року стала ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair. В середньому лоукостер виконував 1 321 рейс на день, що на 43% менше у порівнянні з докризовим 2019-м. До слова, тоді він також посів перше місце з 2 323 рейсами на день.
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На другому місці опинилася Turkish Airlines з результатом 938 рейсів на день та падінням кількості польотів на 30%.
У трійку лідерів також увійшла Air France. Вона виконувала 648 рейсів на день – на 46% менше від показника 2019 року.
Зазначається, що серед ТОП-10 авіакомпаній у 2021 році найменше падіння організація зафіксувала у Pegasus Airlines – 22% із 367 рейсами на день.
10 найбільших авіакомпаній Європи у 2021-му
- Ryanair: 1321 (-43%)
- Turkish Airlines: 938 (-30%)
- Air France: 648 (-46%)
- Lufthansa: 617 (-59%)
- easyJet: 607 (-64%)
- KLM: 502 (-41%)
- Wizz Air: 391 (-34%)
- Pegasus Airlines: 367 (-22%)
- SAS Scandinavian Airlines: 318 (-61%)
- Vueling: 306 (-49%)
Найбільші авіакомпанії Європи у 2019 та 2021 роках / Євроконтроль