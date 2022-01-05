Ryanair скасує 23 рейси у січні: з чим пов'язано

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair має намір призупинити 23 маршрути. Їх мали виконати у січні 2022 року.

Про це заявив генеральний директор авіаперевізника Майкл О'Лірі.

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Ryanair скасує рейси: причина

Лоукостер призупинив 23 маршрути з міст колишньої Югославії, більшість з них – з нової бази в столиці Хорватії, Загреб.

За словами Майкла О'Лірі, таке рішення було прийнято на тлі відсутності попиту та поширення нового штаму коронавірусу "Omicron".

Поки невідомо, чи будуть відновлені маршрути, а також частоти, які Ryanair скорочуватиме в наступному місяці, у лютому чи березні.

Ryanair страждає від COVID-обмежень

Поширення "Omicron" підштовхує уряди країн посилювати свої заходи та запроваджувати додаткові вимоги до в'їзду. Це завдає значної шкоди багатьом галузям, зокрема авіації.

Ірландський лоукостер також постраждав від нещодавніх обмежень на поїздки, попри те, що пропонував свої послуги без перерв у порівнянні з іншими авіаперевізниками.

За словами речника Ryanair, авіакомпанія скоротила свою пропускну здатність у наступному місяці на 33%, зменшивши очікуваний січневий трафік з майже 10 мільйонів до 6 –7.

У світлі поточної невизначеності щодо варіанту Omicron та обмежень на поїздки всередині Європи, рішення щодо скорочення розкладу на лютий або березень 2022 року ще не прийнято. Ці розклади будуть переглянуті в січні, коли стане доступною більше наукової інформації про варіант Omicron,

– йдеться у заяві Ryanair.

Крім того, авіакомпанія також оголосила, що може статися більше скасувань рейсів.