Румунія запровадила нові умови для невакцинованих іноземних туристів: що змінилося

Влада Румунії прийняла рішення запровадити 14-денний карантин для невакцинованих від COVID-19. Нова вимога стосується іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають з третіх країн, зокрема з України, крім ЄС, ЄЕП й Швейцарії.

Карантинний режим діє незалежно від того, в якій зоні за рівнем розповсюдження коронавірусу перебуває країна з якої прибувають. Водночас у посольстві відзначили, що існують винятки для певних категорій осіб.

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Винятки застосовуватимуться до наступних категорій осіб:

особи вакциновані від коронавірусу. З моменту завершення повної схеми вакцинації до в'їзду в Румунію має пройти 10 днів;

особи, які залишаються на території Румунії на строк менше ніж 3 дні й мають негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду;

особи, які мають довідку про перенесення вірусу за останні 180 днів до прибуття;

діти віком до 6 років, без необхідності представлення негативного результату тесту; діти віком від 6 до 16 років, якщо мають сертифікат про негативний результат тесту;

особи, які прямують транзитом і залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду;

крім того, винятки можуть бути застосовані до транскордонних працівників; учнів / студентів, які навчаються або вступають до румунських закладів освіти та членів міжнародних спортивних делегацій.

У посольстві нагадали, що до Румунії неможливий в'їзд з COVID-сертифікатами, які не відповідають затвердженим в Україні стандартам, згідно з правилами ЄС (зокрема, не завантажуються через портал Дія та мобільні додатки).

COVID-19 в Румунії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 27 вересня 2021 року у Румунії виявлено 1 199 761 випадок зараження коронавірусом;

1 199 761 випадок зараження коронавірусом; На жаль, з них 36 450 летальних;

Водночас 1 098 795 осіб побороли хворобу.

Рішення про пропуск через державний кордон Румунії приймається безпосередньо у румунському пункті пропуску представниками прикордонної поліції.