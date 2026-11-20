Навіть звичайна банка джему, святковий подарунок чи невеликий сувенір можуть стати причиною додаткової перевірки в аеропорту. Особливо уважними варто бути під час зимових подорожей, коли пасажири беруть із собою чимало святкових гостинців.

Про 5 категорій речей, які взимку часто привертають увагу працівників авіаційної безпеки, розповіло американське видання Travel Off Path.

Що найчастіше перевіряють у ручній поклажі?

Рідкі та кремоподібні продукти

Журавлинний соус, підлива, джеми, арахісова паста, вершковий сир і кленовий сироп можуть не пройти контроль, якщо їхній об'єм перевищує 100 мілілітрів. У США TSA продовжує дотримуватися цього обмеження для рідин. Правило стосується всього, що можна налити, намазати або вичавити. Також гелеві пакети для охолодження продуктів мають залишатися повністю замороженими, інакше їх можуть вилучити.

Запаковані подарунки

Святкові презенти не заборонено перевозити в ручній поклажі. Однак якщо сканер не зможе чітко визначити, що знаходиться всередині коробки, працівники аеропорту можуть попросити її відкрити. Це стосується подарунків з електронікою, продуктами та щільним пакуванням. Щоб не пошкодити святковий папір, краще перевозити презенти в подарункових пакетах, які легко відкрити для огляду.

Снігові кулі

Такі сувеніри можуть стати проблемою через рідину всередині. За правилами TSA, у ручній поклажі дозволяють перевозити снігові кулі з об'ємом рідини менш як 100 мілілітрів. Оскільки точний об'єм зазвичай невідомий, працівники орієнтуються на розмір: сувенір має бути меншим за звичайний тенісний м'яч і поміщатися в пакет для рідин. Більші кулі можуть не пропустити через контроль.

Випічка, солодощі та сир

Пироги, торти, печиво, брауні та готове м'ясо дозволяють перевозити в ручній поклажі. Проте щільна алюмінієва фольга може заважати сканеру роздивитися вміст упаковки. Додаткову перевірку також можуть спричинити великі шматки твердого сиру, фруктові кекси та домашня помадка. У таких випадках працівники можуть відкрити упаковку та перевірити її вміст.

Алкогольні напої

Вино, шампанське, бурбон та сидр у великих упаковках не можна брати в ручну поклажу через обмеження на перевезення рідин. Виняток – це напої, придбані після проходження контролю в магазинах аеропорту. Мініпляшечки алкоголю об'ємом 50 мілілітрів дозволені, якщо всі вони поміщаються в один прозорий пакет для рідин разом із косметикою та засобами гігієни.

Проте алкоголь міцністю понад 70% заборонено перевозити як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі. Крім того, пасажирам не дозволяється відкривати та вживати власні алкогольні напої на борту літака.