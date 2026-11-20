Американское издание Travel Off Path рассказало о 5 категориях вещей, которые зимой часто привлекают внимание сотрудников авиационной безопасности.

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Что чаще всего проверяют в ручной клади?

Жидкие и кремообразные продукты

Клюквенный соус, подлива, джемы, арахисовая паста, сливочный сыр и кленовый сироп могут не пройти контроль, если их объем превышает 100 миллилитров. В США TSA продолжает придерживаться этого ограничения для жидкостей. Правило касается всего, что можно налить, намазать или выжать. Также гелевые пакеты для охлаждения продуктов должны оставаться полностью замороженными, иначе их могут изъять.

Упакованные подарки

Праздничные подарки разрешено перевозить в ручной клади. Однако если сканер не сможет четко определить, что находится внутри коробки, сотрудники аэропорта могут попросить ее открыть. Это касается подарков с электроникой, продуктами и плотной упаковкой. Чтобы не повредить праздничную упаковку, лучше перевозить подарки в подарочных пакетах, которые легко открыть для досмотра.

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Снежные шары

Такие сувениры могут стать проблемой из-за жидкости внутри. По правилам TSA, в ручной клади разрешается перевозить снежные шары с объемом жидкости менее 100 миллилитров. Поскольку точный объем обычно неизвестен, сотрудники ориентируются на размер: сувенир должен быть меньше обычного теннисного мяча и помещаться в пакет для жидкостей. Более крупные шары могут не пропустить через контроль.

Выпечка, сладости и сыр

Пироги, торты, печенье, брауни и готовое мясо разрешается перевозить в ручной клади. Однако плотная алюминиевая фольга может мешать сканеру рассмотреть содержимое упаковки. Дополнительную проверку также могут вызвать большие куски твердого сыра, фруктовые кексы и домашняя помадка. В таких случаях сотрудники могут вскрыть упаковку и проверить ее содержимое.

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Алкогольные напитки

Вино, шампанское, бурбон и сидр в больших упаковках нельзя брать в ручную кладь из-за ограничений на перевозку жидкостей. Исключение составляют напитки, приобретенные после прохождения контроля в магазинах аэропорта. Мини-бутылочки с алкоголем объемом 50 миллилитров разрешены, если все они помещаются в один прозрачный пакет для жидкостей вместе с косметикой и средствами гигиены.

Однако алкоголь крепостью свыше 70% запрещено перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Кроме того, пассажирам не разрешается открывать и употреблять собственные алкогольные напитки на борту самолета.