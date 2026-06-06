"Это интеллигентные змеи": как отличить ужа от гадюки и что делать, если встретили их

Лето – не только сезон отдыха, но и период, когда люди чаще всего наталкиваются на змей. И самое важное в такие моменты знать, как различить ужа от гадюки и что стоит сделать, чтобы не навлечь на себя беду.

24 Канал пообщался с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем. Он рассказал нам о том, где водятся ужи, а где – гадюки, каких змей называют интеллигентными и что нужно сделать во дворе, чтобы там не водились пресмыкающиеся.

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Где водятся ужи, а где гадюки и какие змеи есть в Карпатах?

Где в Украине чаще всего встречаются ужи, а где – гадюки?

В принципе, их ареалы накладываются друг на друга. То есть по всей Украине есть и гадюки, и ужи. Единственное, что ужи все-таки больше тяготеют к влажным местам. Ближе к рекам, болотам. А гадюка перемещается практически по всей территории, хотя она тоже нуждается во влажных местах для того, чтобы увлажнить кожу, особенно во время линьки.

А каких змей тогда чаще всего можно увидеть в Карпатах?

В Карпатах можно увидеть обычного ужа, водяного ужа, гадюку двух подвидов, которые теперь даже разделяют на два отдельных вида – то есть гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Гадюка Никольского раньше считалась черной морфой (вариация окраски, – 24 Канал) гадюки обыкновенной, а сейчас ее даже выделяют в отдельный вид.

То есть, та же самая гадюка, но имеет чисто черную окраску, иногда слегка с коричневатым оттенком. И если она чисто черная, то она даже имеет бархатный отлив.

Кроме ужей и гадюк, можно встретить у нас еще медянку и лесного полоза. Это тоже неядовитые змеи. Их порой люди путают с ядовитыми по незнанию. Дальше постараюсь объяснить, как отличить ядовитую змею от неядовитой.

Это на самом деле очень важно, потому что люди часто пугаются ужей очень зря. И очень часто недооценивают ситуацию, когда сталкиваются с гадюкой, например.

С гадюкой, да. Почему недооценивают? Объясняю: потому что гадюка значительно меньше по размеру. Ну, и то, что меньше, оно убегает. Почему-то большинство считает, что змеи нападают на людей, атакуют.

На самом деле ядовитых змей, наших гадюк, специалисты-герпетологи называют интеллигентными змеями. Потому что они не нападают на человека никогда. Они защищаются.

То есть, если змея вас укусила, это значит, что она была в таком положении, из которого ей выхода не было. Убегать ей не было куда, она должна была вас атаковать. Но это не нападение – это защита.

Вот такая ситуация. А пугают людей, как правило, неядовитые змеи. В основном, ужи. Потому что они крупные, они значительно больше. По длине уж вырастает до трех метров даже может быть уж, толщиной с руку, если он наестся чего-то незадолго до встречи. И он довольно большой, его легко заметить и его легко напугаться, потому что он здоровый.



Ужи больше гадюк, поэтому могут казаться страшнее / Фото pixabay

Кроме того, само поведение ужа: поскольку это неядовитая змея, он вынужден показать, что он очень грозный. То есть он начинает раздуваться, увеличиваться в размере, шипеть – громко, его слышно за несколько метров. Может стать в стойку, как кобра, и имитирует атаку, имитирует удар зубами, хотя единственное его оружие – то есть, если вы его, допустим, все-таки поймаете и постараетесь что-то ему делать – он просто срыгнет на вас то, что у него было в желудке. Это его такая защита. А оно очень гадкое, вонючее, и поэтому вы сразу его бросите из рук, и он сможет себе спокойно убежать. Так себя ведет неядовитый уж.

Кстати у меня еще есть вопрос о биотопах. Я раньше был на открытии Свиржского замка. И там же озеро есть красивое, и возле него, как выяснилось, водится немало змей.

Там ужей может быть море! Море просто. Там такое влажное пониженное место, и там должно их быть много.

То есть если мы говорим, условно, о водоемах и так далее, то там скорее будут ужи?

Да, да. А если просто открытые пространства, или где-то опушка леса, или в лесу – то это гадюки.

Я понимаю, что змеи буквально разбросаны по всей территории Украины, но, возможно, есть какие-то локальные виды?

Да, по всей территории. Единственное, что северная и средняя часть Украины – это, вот собственно, гадюка обыкновенная и Никольского – по всей территории с запада на восток. А вот южные области – это Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым – там встречается другой вид гадюки: гадюка степная, которая отличается от них светлым фоном кожи и рисунком темно-черным, темно-коричневым, ромбиками темного цвета. Но фон светло-серого цвета.

И из открытых источников известно, что яд степной гадюки значительно сильнее обычной гадюки. И есть смертельные случаи от укусов степной гадюки. После укусов обычной гадюки или гадюки Никольского очень редко бывают смертельные случаи. Это происходит разве что тогда, когда это маленький ребенок или если это старший человек с какими-то хроническими заболеваниями, с осложнениями: легочными, сердечными и так далее.

Вообще, укус гадюки обыкновенной не смертелен. Не надо паниковать, не надо бежать куда-то, какие-то сыворотки колоть. Просто обращаетесь в клинику, к медикам, объясняете ситуацию. Они вас направляют на поддерживающую терапию, и, как правило, это проходит очень легко.

Почему змеи появляются возле человеческих жилищ?

Мы начали разговор с того, что змей можно увидеть на природе – в лесах, возле водоемов. Но в последнее время мы слышим, в частности, с медиа, что они все чаще подходят к человеческим домам.

Так, и этому есть абсолютно точная причина. У них основные пищевые объекты – это мышевидные грызуны. Причем скорее мыши, чем крысы, потому что крысы для них немного великоваты. И поэтому, поскольку возле дома людей всегда есть остатки каких-то продуктов, какой-то пищи, и есть, собственно, мыши, то они приходят за ними. То есть им здесь легче охотиться, значительно легче.

На ограниченной территории, где не надо долго искать тех мышей, они свободнее себя чувствуют в плане питания. Поэтому, если есть змеи возле человеческого дома, то этому есть фактически две причины: на территории дома есть однозначно мыши, так, и на территории дома есть места, где эта змея может спрятаться и переждать, допустим, ночь с низкой температурой, когда она не может активно передвигаться.

Чтобы не было возле вашего дома змей, им надо не создавать условий. То есть должен быть порядок на территории, должна быть покошена трава, не должно быть куч хвороста, остатков строительных материалов, дров, досок, которые валяются и так далее – этого не должно всего быть.

А для того, чтобы не было мышей, надо следить, чтобы не было доступа к продуктам, чтобы мыши не питались свободно и не размножались. Тогда, опять же, не будет их запаха, на который и движутся змеи, в частности, ужи. Потому что ужи тоже питаются мышами, хотя, кроме мышей, ужи еще активно едят лягушек, рыбу и меньших, чем они, ящериц и змей. У них такая несколько более широкая палитра питания.

Как отличить ужа от гадюки?

Собственно, давайте мы финализируем, как отличить ужа от гадюки, если нашему читателю попадется любое пресмыкающееся где-то в природе.

Все очень просто. Но, во-первых, надо понимать правила поведения: если вы встречаете пресмыкающееся в природе, то не надо бегом бежать за ним и заглядывать, а кто же это у вас на пути попался. Надо остановиться, держать в поле зрения это животное, которое вам показалось змеей, потому что это может быть и ящерица, и в течение буквально нескольких минут это животное просто уйдет. Исчезнет. Потому что оно не заинтересовано никоим образом во встрече с человеком.

Но если вы все-таки, пересеклись и видите где-то на небольшом расстоянии змею, то очень легко отличить ядовитую от неядовитой. Все без исключения неядовитые наши змеи – это ужи, медянки и полозы – они имеют округлую переднюю часть головы. Округлую, закругленную.

Если вы хорошо видите глаза этого животного, то абсолютно четко зрачок глаза является круглым у неядовитых змей.

У гадюки зрачок глаза является вертикальным. Щель вертикальная. Имеет такой довольно угрожающий, суровый вид. И это благодаря тому, что у нее еще над глазом нависает такой выступ головы, черепа, как брови у человека. У ядовитых змей бровей нет, но выступ над глазами есть.

И передняя часть головы имеет ромбическую, заостренную форму. Раз – форма, надбровные выступы над глазами – два, и зрачок вертикальный – три. Таким образом очень четко можно отличить ядовитую змею от неядовитой.



Как отличить ядовитую змею от неядовитой / Инфографика 24 Канала

Вернемся к ужу. Уж безопасен для человека?

Абсолютно безопасен, за исключением того, что вот он может вас, так сказать, опрыскать выделениями своими отрыгнутыми, недопереваренными, которые очень неприятно пахнут. Хотя, могу вам сказать, что если очень сильно его удерживать от свободы в руках и так далее, он может порой и укусить. Ведь у него тоже есть зубы, и если его раздражать, то он может вас укусить, и дырки на коже будут.

Но у него яда никакого нет. Единственное, что эта рана будет инфицированной, и поскольку на зубах всегда есть остатки пищи животной, она будет гнить, она будет болеть и так далее. Следует понимать, что это одно из средств его защиты. Поэтому не стоит допускать до того, чтобы вас уж укусил.

Все прекрасно знают, что у обычного ужа есть очень хороший такой индикатор – это ушки за головой, да? Такие пятна – от светло-серого до желтого и даже оранжевого, оранжевого цвета – четко можно отличить, что это уж. Но водяные ужи – они не имеют этих пятен и рисунка на спине.

Он имеет такой оливково-зеленый цвет, очень хорошо плавает, почему и называется водяной уж. Очень быстро в воде движется, но в воде, еще раз говорю, можно не переживать – никогда ни на кого в воде не нападает. То есть пытается убежать максимально быстро. Вот такие еще четкие индикаторы, как отличить ужа от гадюки.

За уточнение о воде очень благодарю, отлегло.

Да, потому что бытует немало предрассудков, куча всякой ложной информации. Очень много людей боятся купаться в водоемах, потому что вот увидели где-то там змею, которая плыла, и думают, что она на них нападет, и она их покусает. Нет, можете не переживать. Это вы видели однозначно в воде водяного ужа или обычного ужа, которые прекрасно плавают, но в воде никогда ни на кого не нападают.



Ужи могут плавать, но в воде не нападают / Фото pxhere

Что сделать, если встретили змею на природе?

Я понимаю, что избежать на природе змей может быть сложно. Но, возможно, вы поделитесь советами для тех, кто будет отдыхать где-то в лесу, возле водоемов, что им следует делать, чтобы минимизировать риски возможного контакта?

Это, в принципе, очень простые вещи, которые любой из жителей Украины, поскольку у нас водятся эти животные, должен знать. В первую очередь, когда вы идете на природу, вы должны соответствующим образом быть одеты. То есть нельзя выходить в лес в шлепанцах на босую ногу, в шортах с голыми ногами и так далее. Должны быть длинные, из плотной ткани штаны, должны быть хорошие, удобные кроссовки, желательно высокие, например, тактические.

Верхняя часть одежды должна быть с длинным рукавом. Особенно если вы собираете ягоды или грибы. То есть вы наклоняетесь верхней частью тела к почве и руками там что-то делаете, ищете и так далее. То есть, кроме ног, к поверхности земли также близко находятся и руки. Соответственно, они должны быть защищенными.

И второе правило – это надо быть внимательным. Просто вы должны смотреть по сторонам, прислушиваться к звукам, к шумам. Если что-то где-то там движется, оно однозначно шумит, и вы должны на это обратить внимание. Увидели что-то непонятное – остановились. Все. Остановились, сделали паузу 20 – 30 секунд. Как только стихло – можно продолжать движение дальше.

Самый простой способ защитить себя от близкого, непосредственного контакта, встречи с каким-то наземным пресмыкающимся – это иметь в руках палку длиной до двух метров. И когда вы идете, перед собой этой палкой раздвигаете траву или ветки какие-то и так далее, то ясно, что вы шумите. И вас змея услышит значительно раньше, чем вы ее увидите, и она постарается скорее всего с вашего маршрута уйти, чтобы с вами не встречаться.

Вот, и опять же, если вы все-таки встретились со змеей, вы ее четко видите... Бывают такие случаи, когда змея не хочет быстро убегать. Этот случай есть только один – это когда змея поела и переваривает пищу. Почему? Потому что змеи – холоднокровные животные. Их температура тела и все процессы жизненные зависят от температуры внешней среды.

У нас с вами температура от 36,6 до 37 градусов, и она поддерживается нашим организмом, и все процессы проходят при этой температуре. Змеи температуру поддерживают благодаря солнечному теплу. Поэтому, если она поела, ей надо переварить пищу, для этого ей надо прогреться.

Соответственно, она выбирает какое-то открытое место. Это может быть пенек, это может быть камень, нагретый солнцем, на котором она скрутится колечком и должна каких-то там часиков, полтора, два побыть на этом месте для того, чтобы переварить пищу. И если в этот момент вы попались на ее пути, то она не очень захочет убегать. Она просто остановится и будет за вами наблюдать.



Змеи любят греться на солнышке после обеда / Фото pixabay

То в таком случае вы тоже останавливаетесь, делаете два – три шага назад, смотрите вправо-влево, куда вам удобнее пойти, и обходите ее: или справа, или слева. Спокойно, без лишних движений, без искания палки, без тыкания нею в ту змею – просто идете себе своей дорогой. Она вас не будет трогать.

То есть, если я правильно понимаю, в хорошую, теплую, солнечную погоду лучше очень не соваться к каким-то камням, к пенькам?

Да, да, да. Надо быть особенно внимательным как раз в хорошую солнечную теплую погоду. Потому что это момент, когда змеи активно передвигаются, активно охотятся, ищут себе пищу, ловят мышей, которых должны съесть. Съели их, допустим, и должны переварить. Это как раз все происходит в хорошую теплую солнечную погоду – тогда же, когда и мы больше всего хотим отдохнуть на природе. Здесь наши интересы совпадают. Но надо быть понимающим, что можно в такую погоду чаще их встретить. Надо быть внимательнее просто.

А я могу предположить, что в непогоду их встретить значительно труднее будет, правильно?

Значительно труднее, абсолютно правильно. Они, кстати, имеют внутренние природные барометры, и они очень хорошо предсказывают изменение погоды. И за несколько часов до изменения погоды они пытаются найти себе укрытие, где они спрячутся и смогут находиться там от нескольких часов до нескольких суток – до того момента, когда снова будет теплая погода, и они смогут выйти на охоту.

Что нельзя делать во время встречи со змеей?

Финализируем для читателя вещи, которые категорически нельзя делать, когда ты увидел любую змею.

Категорически нельзя за ней гнаться и хватать ее, пытаться ей заглянуть в глаза и выяснить, или это ядовитая змея, или неядовитая. Нельзя этого делать.

Второе, что надо сделать обязательно, если вас все-таки укусила змея, – надо обратиться к медицинским работникам. Хотя очень много людей проходят этот, так сказать, момент абсолютно спокойно, без вреда для здоровья, но все-таки лучше обратиться к медикам.

Чего категорически, опять же, нельзя делать? Нельзя паниковать, если тебя укусила змея. Наоборот, надо успокоиться, попробовать, если есть такая возможность, принять горизонтальное положение, быть максимально спокойными и много пить воды. Потому что с мочой наши почки активно выводят яд из организма.

То есть, опять же: видим – не трогаем змею?

Останавливаемся и обходим стороной. Все, это золотое правило!