Бесплатный вход и более 20 развлекательных площадок: когда начнется открытие "Зимней страны" на ВДНХ

Этой зимой на ВДНХ вновь обустроят площадку для праздничного отдыха с открытым катком, тематическими зонами и развлечениями для детей и взрослых. Посетителей ждут новинки, обновленные декорации и рождественская ярмарка.

2-й сезон "Зимней страны" стартует 27 ноября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Об этом сообщила команда ВДНХ.

Что нового подготовили для посетителей "Зимней страны"?

Территорию комплекса украсят световые фигуры северных оленей, воздушные шары и центральная елка с новыми игрушками и гирляндами, которые будут создавать эффект звездного неба.

Одной из главных новинок станет "Ярмарка елочных украшений" в павильоне №2. Там можно будет приобрести авторские украшения для елки, ознакомиться с традиционными украинскими рождественскими образами и заказать персональную надпись у художника.

В павильоне №1 обустроят "Резиденцию Санты" со сказочными декорациями и представлениями с участием Санты и эльфов. Рядом разместят и колесо обозрения высотой 28 метров – это вдвое выше предыдущего.

Атмосфера "Зимней страны" на ВДНХ / фото ВДНХ

Какие развлечения будут работать на ВДНХ зимой?

Центральной локацией традиционно станет открытый каток площадью 3000 квадратных метров. Рядом с ним установят поезд и башню с часами, которые создадут атмосферу праздничного вокзала. Также увеличат "Снежную песочницу", где можно будет играть со снегом и лепить снеговиков. В "Дивовсесвите Пана Дывка" посетители увидят гигантских Чудесных животных, смогут посмотреть представление и получить подарки.

Будут работать и знакомые гостям локации: парк аттракционов с новым аттракционом "Хавк", вращающимся на 360 градусов, карусель "Большая цепная", квест-комнаты, горки, "Рождественская фабрика мечтаний", "Шумиленд", "Музей науки" и другие зоны для отдыха.

На Рождественской ярмарке можно будет попробовать праздничные блюда и лакомства, а также согреться глинтвейном. По территории комплекса будет курсировать "Северный экспресс" с аудиоэкскурсией. Всего в течение сезона на ВДНХ будут работать более 20 тематических локаций для детей и взрослых.

Как будет работать "Зимняя страна" и что предусмотрено для безопасности?

Организаторы готовят комплекс к возможным отключениям электроэнергии: локации будут обеспечены питанием от собственных генераторов, а для иллюминации будут использовать энергоэффективное LED-освещение. К зимнему сезону на территории ВДНХ также обустроят дополнительные укрытия.

В общей сложности они будут расположены в 9 павильонах. В случае воздушной тревоги в безопасных местах на территории комплекса и рядом с ним смогут одновременно разместиться около 10 тысяч человек.

"Зимняя страна" будет работать ежедневно с 27 ноября. В будние дни ее можно будет посетить с 12:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:00. Вход на территорию ВДНХ останется бесплатным.

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