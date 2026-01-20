Хватит верить в эти мифы: украинка рассказала о своих настоящих впечатлениях от жизни в Азии
- Украинский блогер Саша развеяла мифы о жизни в Азии, отметив, что медицина является качественной и доступной, а транспорт и жилье разнообразными и удобными.
- Блогерша отмечает, что в Азии есть много ухоженных районов, безопасная среда, а полноценный обед в заведении стоит около 5 долларов.
Украинка, которая год проживала в Польше, отправилась в Азию, чтобы получить собственный опыт жизни в разных странах региона. Она посетила несколько государств и отмечает, что ее впечатления оказались значительно более положительными, чем она ожидала.
Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на публикацию страницы Kanevvska.
Смотрите также "Это было невероятное приключение": почему столица Лапландии – это идеальное место для северного сияния
Как на самом деле выглядит жизнь в Азии?
Украинская блогерша Саша год назад переехала из Польши в Азию. За это время она пожила и побывала в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Девушка признается: перед переездом у нее было много страхов и тревог, однако большинство ожиданий так и не оправдались.
О жизни в Азии / инстаграм kanevvska
Одним из главных мифов, по словам Саши, была медицина. Она боялась, что лечение будет некачественным, врачи неопытными, а туристам придется ждать неделями. В реальности же во многих азиатских странах полный медицинский чек-ап стоит около 100 долларов, запись к врачу возможна уже на следующий день, а результаты анализов часто готовы в тот же день. В клиниках работают вежливые и компетентные специалисты, а пациентам нередко предоставляют переводчика.
Еще один распространенный стереотип – это плохой воздух и хаос на дорогах. Блогерша отмечает, что в Азии есть транспорт абсолютно разного класса: от бюджетных байков до современных автомобилей и электрокаров, а сервисы такси работают стабильно.
Относительно жилья, Саша также ожидала старые квартиры с плохими условиями, если бюджет меньше тысячи долларов. На самом деле она живет в новой квартире за 330 долларов в месяц с уборкой и регулярной сменой постели, без тараканов и "живности". Самое дорогое жилье, которое она арендовала, стоило 650 долларов и включало завтраки, уборка, спортзал, бассейн и охрану.
Смотрите также Украинка рассказала, сколько стоит один день отдыха в дорогом Куршевеле
Опасения относительно быта и совмещения работы с путешествиями также не подтвердились. По ее словам, в Азии не обязательно готовить: полноценный обед в заведении стоит около 5 долларов, десерт 2 доллара. Стирка, сушка и складывание вещей обходятся в несколько долларов, а уборка часто уже включена в стоимость жилья.
Саша также развенчивает мифы о антисанитарии. Хоть чистота не везде на первом месте, здесь есть много ухоженных районов и чистых пляжей. А страхи относительно безопасности, особенно для девушек, оказались безосновательными – блогерка говорит, что чувствует себя здесь спокойнее, чем во многих странах Европы, ведь люди в целом дружелюбные и неагрессивные.
Даже пользователи на платформе Reddit утверждают, что если сравнивать уровень преступности в Азии и Америке, то он значительно ниже именно в Азии.
Что стоит знать о других странах и городах?
Знали ли вы, что Рим является лучшим городом для ночного туризма? Кроме того, в Риме ночью работают рынки, кинотеатры под открытым небом, рестораны и магазины, поэтому этот город ночью точно не даст заснуть. Узнайте в статье, какие еще страны вошли в топ 10 лучших.
Также, знали ли вы о плюсах и минусах жизни в Испании? О них рассказала украинка, которая там проживает уже долгое время. Среди недостатков она отмечает высокие температуры летом, которые могут достигать 40 градусов, что не каждому подходит для постоянного проживания.
Частые вопросы
Какие были основные опасения блогера Саши перед переездом в Азию?
Саша боялась, что лечение будет некачественным, врачи неопытными, а туристам придется ждать неделями. Она также имела стереотипы о плохом воздухе и хаосе на дорогах, а также ожидала плохие условия жизни в квартирах с бюджетом менее тысячи долларов.
Какие впечатления у Саши от медицины в Азии?
Саша отмечает, что во многих азиатских странах полный медицинский чек-ап стоит около 100 долларов, запись к врачу возможна уже на следующий день, а результаты анализов часто готовы в тот же день. В клиниках работают вежливые и компетентные специалисты, а пациентам нередко предоставляют переводчика.
Какие преимущества жизни в Азии отметила Саша?
Саша отмечает, что в Азии не обязательно готовить дома, поскольку полноценный обед в заведении стоит около 5 долларов. Стоимость стирки, сушки и сборки вещей доступна, а уборка часто уже включена в стоимость жилья. Кроме того, она чувствует себя в Азии спокойнее в отношении безопасности, чем во многих странах Европы.