Продукты доставляют на мулах: как живет единственное в США село, куда не ведет ни одна дорога

В американском штате Аризона до сих пор есть деревня, где не увидишь ни одной машины. Более того, почту, лекарства и продукты сюда доставляют на мулах, ведь по-другому добраться до этого населенного пункта просто невозможно.

Речь идет о селе Супай, расположенном на дне Большого каньона. Его считают одним из самых отдаленных населенных пунктов США. Подробнее о том, как живет деревня Супай, рассказывает Visit Arizona.

Что известно об американском селе Супай?

В Супае проживает около 200 местных жителей. Все они – представители коренного американского племени хавасупаи, которые живут в этой части Большого каньона уже много поколений. Община сохранила свою идентичность и традиции, а географическая изолированность до сих пор влияет на повседневную жизнь местных жителей. Например, продукты и другие средства выживания в село доставляют на мулах.

В Супай не ведут автомобильные дороги, ведь из-за сложного рельефа местности проложить их просто невозможно. До ближайшей дороги, по которой могут ездить автомобили, – около 13 километров. Поэтому мулы стали настоящими спасителями для общины. Они проходят по сложным тропам, чтобы добраться до села: спуск в каньон длится примерно 3 часа, а подъем обратно может занять целых 5 часов.

До Супая можно добраться на вертолете, но это удовольствие не из дешевых. В то же время пешком преодолеть такой путь сложно.

Но главной особенностью этого села является его удивительная природа. Несмотря на расположение в засушливой пустынной местности, Супай изобилует зеленью. Деревня расположена среди скал и живописных пейзажей. Здесь есть даже бирюзовые водопады Хавасу, которые резко контрастируют с сухой желтой местностью.



Водопады Хавасу / Фото Jorge Pereira

Супай не входит в состав Национального парка Большого каньона, а туризм здесь строго контролируется племенным советом хавасупаи. Чтобы посетить деревню, требуется специальное разрешение и бронирование через официальные ресурсы племени. Получить разрешение не так просто, поэтому не только сложная дорога является препятствием для туристов.



Контрастная местность Супая / Фото Cassie Markham

Туристы могут разбить палатку в кемпинге у водопадов. Разрешение на пребывание выдается не более чем на 3 ночи.