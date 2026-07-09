"Мы как будто в зоопарке": село, в котором проживает всего 17 человек, просит лишить его статуса ЮНЕСКО

Село Влколинец в словацких Карпатах с 1993 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако местные жители этому не рады, ведь страдают от наплыва туристов. В селе проживает всего 17 человек, а посещают его – десятки тысяч туристов.

Ежегодно Влколинец посещают около 100 тысяч человек. Некоторые местные жители уже уехали из села, поскольку не могут здесь спокойно жить. О ситуации в селе рассказывает Le Figaro.

Что известно о селе Влколинец?

История села, окруженного зелеными лугами и лесами, уходит корнями в 1376 год. До сих пор здесь сохранился целостный комплекс старинной застройки: около 40 деревянных домов, колокольня XVIII века, аутентичные дворы и т. д. Для туристов организуют экскурсии, мастер-классы по изготовлению народных костюмов, плетению корзин и т. д.

Местным жителям выплачивают по 400 евро в год в качестве компенсации за возможные неудобства, связанные с туристическим наплывом. Кроме того, жители могут подать дополнительную заявку на финансирование ремонта жилья. Однако этого недостаточно для нормальной жизни в историческом селе.



Историческое село Влколинец в Словакии / Фото Романа Маленкова, "Украина Инкогнита"

Почему местные жители хотят лишиться статуса ЮНЕСКО?

С тех пор как Влколинец стал культурным наследием ЮНЕСКО, сюда хлынули толпы туристов. Сейчас это село является одним из самых популярных туристических мест Словакии, из-за чего жизнь местных жителей стала невыносимой. Любопытные туристы постоянно ходят вокруг их домов, заглядывают в окна и во дворы.

68-летний Антон Сабуча пытается отпугнуть туристов, устанавливая у своего дома таблички с надписями "Частная собственность", "Вход запрещен", "Фотографировать запрещено" и т. п.

Проблема в том, что Влколинец не располагает инфраструктурой для такого количества туристов. Здесь слишком узкая подъездная дорога, из-за чего образуются пробки, нет большой парковки и общественных туалетов. Некоторые туристы даже пробираются на частные дворы, чтобы справить нужду.



Горная деревня Влколинец / Фото Романа Маленкова, "Украина Инкогнита"

Люди жалуются, что живут словно в зоопарке, ведь туристы постоянно нарушают их частную жизнь и покой. Влколинец уже не то спокойное горное село, каким оно было когда-то. Поэтому местные жители считают, что отказ от статуса ЮНЕСКО вернет им нормальную жизнь. Даже некоторые туристы признаются, что не смогли бы жить в таких условиях.

Отметим, что не все местные жители придерживаются такого мнения. Например, представители администрации уверяют, что ищут решение этой проблемы и собираются усовершенствовать туристическую инфраструктуру.