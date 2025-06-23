"Мы как в КНДР", – жители самого красивого села в Великобритании жалуются на жизнь

Деревня Касл-Комб считается самой красивой в Великобритании из-за ее средневековой архитектуры и красивой природы. Улицы этой деревни часто появляются на поздравительных открытках, календарях или даже пазлах. Однако жизнь в этом райском городе имеет один огромный минус.

Как туристы портят жизнь местным жителям

В Касл-Комби часто снимают фильмы и сериалы. Среди них – "Доктор Дулиттл", "Аббатство Даунтон", "Звездная пыль" и другие. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Mail Online.

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Деревня расположена в живописном регионе Котсуолдс, что в графстве Уилтшир. Его архитектура объединяет элементы средневековья, ренессанса и барокко, что создает невероятное впечатление. Всего в Касл-Комби живет около 400 человек и сейчас их жизнь превратилась в ночной кошмар.

Причина в туристах, которые "кружат" своими дронами по селу. Они настолько назойливы, что залетают во двор местных жителей и следят за ними. Жизнь селян превратилась в реалити-шоу, ведь над ними постоянно летают дроны с камерами.

Такое ощущение, будто за тобой шпионят, будто ты живешь в Северной Корее,

– сказал полицейский в отставке Гилари Бейкер, который живет в коттедже 15 века.

Проблема с назойливыми туристами была всегда, однако сейчас она очень обострилась. Местные жители даже ставят таблички во дворе с запретом дронов и просьбой уважать приватность.



Живописная деревня Касл-Комб / Фото Akhilesh Singh

Никакой приватности

Один местный житель рассказал, что дрон едва не врезался ему в лицо в его собственном саду.

Я выбежал и увидел парня, который управлял дроном с рынка. Я думаю, он был из Китая. Я сказал ему, что это неприемлемо. А он просто отмахнулся от меня. Мы можем запереть входную дверь, но дроны – это совсем другой элемент, от которого просто невозможно спрятаться,

– отметил мужчина.

Другая местная жительница кормила ребенка грудью во дворе и увидела, как за ней наблюдает туристка, которая позвала еще и своих друзей. В конце концов за женщиной наблюдало около 10 человек.

Часто это приводит к столкновениям и вызовам полиции. Жителям села трудно нормально жить, когда за каждым их шагом следят. Некоторые туристы не понимают, что люди действительно живут в Касл-Комби, они считают, что те – актеры, которых используют, чтобы "оживить" это место.