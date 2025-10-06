За последние два года туристические агентства наблюдают новый тренд – все больше женщин путешествуют самостоятельно. Солопутешествия стали популярными именно женщин зрелого возраста. Они хотят отдохнуть от стресса на работе, домашних обязанностей и ухода за детьми.

Что означает новый тренд на путешествия среди женщин?

В агентстве Intrepid Travel, которое организует путешествия для групп самостоятельных путешественников, рассказали, что количество бронирований за последние два года выросло на 20%. 62% всех бронирований осуществляют именно женщины. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Guardian.

Директор Intrepid Travel в Великобритании Джоанна Рив рассказала, что самостоятельные путешествия стали очень популярными среди женщин в возрасте 45 – 60 лет. После многих лет работы и воспитания детей они хотят наконец отдохнуть и уделить время себе.

Эти женщины хотят не зависеть от желаний своего партнера или детей, а планировать отпуск исключительно так, как хочется им.

Они, как правило, выбирают места, где могут познакомиться с различными культурами – Марокко, Индия, Перу. Но также наслаждаются активными пешими прогулками или велосипедными поездками по Европе,

– рассказала Джоанна Рив.

Компания Jules Verne, которая также организует солопутешествия по всему миру, вообще заявила, что количество бронирований выросло вдвое.

"Мы видим все больше людей, которые уверенно решают путешествовать группой, но самостоятельно, а не с семьями. Для этого рынка появляется больше продуктов", – добавили в компании.

Обратите внимание! Опытная путешественница Эмили Лакстон часто путешествует одна. Она назвала 5 городов мира, которые лучше всего подойдут для солопутешествия.

Как безопасно путешествовать в одиночку?

50-летняя Лиз Перри самостоятельно объездила 70 стран мира и поделилась советами с Daily Mail, как женщинам безопасно и интересно путешествовать по миру. Прежде всего, она советует оставаться в хостелах, поскольку там можно познакомиться с новыми людьми, которые расскажут вам об интересных и малоизвестных местах и маршрутах. Кроме того, это прекрасная возможность для коммуникации, ведь иногда в самостоятельных путешествиях бывает одиноко.

Из соображений безопасности путешественница часто бронирует хостелы исключительно для женщин, которые ищет на сервисе Generator.

Также важно избегать рейсов с вылетом или прилетом ночью. Во-первых, вы потратите кучу денег на добирание в город, а, во-вторых, ходить самой темными улицами – точно не лучшая идея. Кроме того, Лиз не советует вытаскивать наличку в людных местах, поскольку это станет наживкой для карманников.