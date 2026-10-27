Не только Альпы и озеро: какой город в Швейцарии удивит 120-метровой скамейкой и цветочными часами

Женева в Швейцарии может ассоциироваться с роскошью и деловой жизнью. Однако у города есть и другая сторона: уютные исторические кварталы, прогулочные набережные и гастрономические традиции, с которыми стоит познакомиться во время путешествия.

Об этом рассказала старший автор издания Daily Express Софи Харрис. По ее наблюдениям, Женева оказалась более спокойной, чем можно было бы ожидать от города, имеющего репутацию международного центра.

Что посмотреть в Женеве во время прогулки по городу?

Одна из главных достопримечательностей Женевы – это Женевское озеро, на берегу которого расположен город. Вдоль набережной приятно гулять, наблюдать за лодками и любоваться Альпами в ясную погоду. По словам Харрис, город не требует плотного туристического графика: можно остановиться на кофе, заглянуть в магазины и просто наслаждаться видами.

Набережная курортного города Монтре на берегу Женевского озера / фото Canva

Особого внимания заслуживает и Старый город. Он расположен на холме над центром и известен улочками, уютными площадями, небольшими магазинами и кафе в исторических зданиях. Главная достопримечательность района – собор Святого Петра, построенный в XII веке. Если доступ к башням открыт, оттуда можно увидеть крыши Старого города и Женевское озеро.

Рядом находится еще одна необычная достопримечательность – деревянная скамейка длиной 120 метров, созданная в 1767 году. Ее считают самой длинной деревянной скамейкой в мире.

Как выглядит деревянная скамейка / фото TripAdvisor

Не стоит проходить и мимо цветочных часов возле Английского сада на берегу озера. Их создали в 1955 году в честь швейцарского часового дела, а сам циферблат украшают тысячи цветов и растений.

Цветочные часы в Женеве / фото Canva

Что попробовать в Женеве?

Швейцария славится шоколадом, и Женева – не исключение. В городе работают как известные производители, так и небольшие шоколадные лавки, где продают плитки, трюфели и пралине. Среди мест, которые стоит посетить, Харрис называет магазины Favarger и Lindt. Из блюд стоит попробовать сырное фондю: его готовят из расплавленного сыра, иногда добавляя белое вино и приправы, а подают с хлебом и другими гарнирами.

Куда можно отправиться из Женевы на один день?

Одним из самых ярких впечатлений от путешествия для Харрис стала поездка во французский город Анси, расположенный недалеко от Женевы. Он известен каналами, красочными старинными домами и озером, окруженным горами.

Анси, Франция / фото Canva

Здесь можно неспешно прогуляться, рассмотреть историческую застройку, остановиться на кофе или попробовать блины. По словам журналистки, Анси стал приятным контрастом с Женевой и одной из неожиданных изюминок путешествия.

Где находится город Женева: смотреть на картах