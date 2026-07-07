Здесь туристов в 7 раз больше, чем местных: какой остров Европы оказался самым переполненным

С каждым годом все больше популярных курортов сталкиваются с последствиями массового туризма, из-за чего местные жители выходят на протесты. Впрочем, есть место, где ситуация обстоит совсем иначе. Несмотря на рекордное количество туристов, там не только не отказываются от гостей, но и планируют принимать их еще больше.

Массовый туризм уже давно стал серьезным вызовом для многих европейских направлений. Однако исследование Bookretreats показало , что самым переполненным островом континента являются не популярные курорты Испании, а Мальта. При этом местные власти не собираются сокращать туристический поток, а наоборот, имеют амбициозные планы по его увеличению.

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Почему именно Мальта возглавила рейтинг?

Общая площадь Мальты составляет всего 316 квадратных километров – это примерно пятая часть площади Лондона. На острове проживает около 575 тысяч человек, почти треть из которых – иностранцы. При этом на каждого местного жителя приходится примерно семь туристов. Именно благодаря небольшим размерам острова Мальта опередила другие популярные направления и стала самым переполненным островом Европы.

Почему на острове хотят видеть еще больше туристов?

Несмотря на высокую плотность туристов, власти Мальты не планируют ограничивать развитие отрасли. Наоборот, местный совет по туризму стремится увеличить вклад туристического сектора в экономику. Согласно планам, количество посетителей должно вырасти с чуть более четырех миллионов в прошлом году до 4,5 миллиона к 2035 году.

Больше всего гостей на остров приезжает из Великобритании. Мальта давно пользуется популярностью как направление для зимнего отдыха благодаря мягкому климату, когда температура в январе достигает около +16 градусов, а также потому, что большинство жителей свободно владеет английским языком.

Среди самых популярных мест для туристов – столица Валлетта с ее красочной архитектурой XVI века, средневековый город Мдина и пляжи на севере острова с бирюзовой водой и мелководьем.

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Как Мальта борется с переполненностью?

Несмотря на желание принимать больше туристов, на островах уже вводят отдельные ограничения для защиты природы. В частности, Голубая лагуна на острове Комино в летний сезон ежедневно принимала до 12 тысяч посетителей. Из-за этого власти ограничили количество людей, которые могут находиться на пляже, до четырех тысяч в день.

Кроме того, уже звучат предложения сократить эту цифру еще вдвое, чтобы лучше сохранить местную экосистему. В рейтинг самых переполненных островов также вошли: