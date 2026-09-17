В этот период туристы могут совместить отдых в термальных бассейнах с дегустацией закарпатских блюд и вин, а между этими местами посетить старинные города, замки и живописные уголки региона, пишет 24 Канал. Такой формат путешествия подойдет тем, кто хочет провести несколько дней осенью без насыщенного графика.

Термальная вода, которая манит сильнее любого сувенира

Самая очевидная достопримечательность Закарпатья осенью – термальные источники. Они привлекают не как громкая достопримечательность, а как практическая причина приехать сюда на несколько дней и хорошо перезагрузиться.

Среди самых популярных направлений – береговские термальные бассейны, куда едут за спокойным отдыхом и теплой водой даже тогда, когда за окном уже чувствуется осень.

Второй сильный пункт маршрута – термальный комплекс в Косино, который тоже давно стал узнаваемой точкой на туристической карте региона.

Именно такие места лучше всего подходят для посещения в сентябре: еще не холодно, но уже нет той летней суеты, из-за которой отдых порой превращается в гонку. Для путешественника это шанс не просто "успеть на выходные", а провести день без спешки, совместив купание с прогулками и остановками в окрестных городках и селах. В таком ритме хорошо раскрывается и осеннее Карпатское направление.

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Бограч, банош и леквар в Закарпатье

Осень в Закарпатье – это еще и очень вкусная история. Здесь кухня не пытается поразить сложностью, зато покоряет щедростью и узнаваемыми вкусами, которые прекрасно подходят для прохладного сезона.

В первую очередь туристы обычно ищут бограч – густое, сытное блюдо, что давно стало одним из символов региона. Наряду с ним – банош, который в Закарпатье подают в различных вариациях, но всегда как отдельный аргумент в пользу гастротуризма.

Не менее популярными остаются деруны, закарпатские сыры, блюда с грибами, домашние колбасы и леквар. В сентябре такой набор выглядит особенно уместно, ведь именно осень усиливает интерес к теплым, сытным и местным блюдам. Туристы могут найти их в усадьбах "зеленого" туризма, в ресторанах традиционной закарпатской кухни, а также в местных кафе и винодельческих хозяйствах.

Винодельни Береговского и Мукачевского районов: осень, пахнущая виноградом и дегустацией

Еще один весомый аргумент в пользу поездки в Закарпатье осенью – винный туризм. Для Закарпатья это не дополнительная опция, а часть местной идентичности. Осень здесь очень органично вписывается в тему виноделия, ведь именно в этот период туристы с наибольшим удовольствием отправляются в винодельни Береговского и Мукачевского районов, чтобы не только попробовать напитки, но и понять саму суть региона, где виноград и вино давно стали частью повседневной жизни.

Дегустации в местных хозяйствах обычно становятся отдельным поводом для поездки. Здесь можно познакомиться с местными сортами винограда, увидеть винные маршруты и составить собственный маршрут между винодельнями, которые формируют облик закарпатского энотуризма. Для осеннего сезона это почти идеальное сочетание: сначала термальные источники, затем кухня, а дальше – вино, которое ставит финальную точку в путешествии.

Осеннюю атмосферу этого региона можно прочувствовать медленно, но очень точно: в тепле термальных источников, во вкусе бограча и баноша, в аромате грибных блюд и в бокале вина из местной винодельни. Иногда лучшее осеннее путешествие – это не марафон, а несколько удачных остановок в месте, которое умеет дать все сразу.

Главные причины приехать в Закарпатье осенью

В сентябре Закарпатье особенно подходит для неспешного осеннего путешествия, где в одном маршруте сочетаются термальные источники, местная кухня и винодельни. Именно эта неспешная комбинация делает регион одним из самых интересных направлений сезона.



Красивое Закарпатье осенью / Фото "Голос Карпат"

В это время Закарпатье работает как отлаженный туристический механизм: дни еще теплые, толпы уже меньше, а выбор для путешественника – широкий. Здесь не нужно долго придумывать план: можно начать с термальных бассейнов, продолжить местными блюдами и завершить день дегустацией вина. Именно поэтому сентябрь часто становится для области тем самым тихим, но очень удачным сезоном, когда путешествия получаются не суетливыми, а содержательными.