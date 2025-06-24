Пара купила заброшенную рыбацкую хижину и превратила ее в роскошный горный курорт

Американские супруги приобрели заброшенную рыбацкую хижину в роскошный приют для себя и путешественников. Реконструкция длилась четыре года, но результат стоил всех стараний, делится пара.

Когда в 2020 году Гэри вместе с женой приобрели небольшую хижину в Колорадо, они и представить не могли, что здесь будет такой роскошный дом. Это был настоящий "пережиток прошлого", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Realtor.com.

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Из рыбацкой хижины в роскошный горный приют

Хижину построили еще в 1973 году. Она была крошечная и устаревшая, еще и вид на реку был закрыт. Даже для супругов, имевших за плечами 28 реконструкций объектов недвижимости, это стало вызовом.

Дом площадью всего 145 квадратов когда-то принадлежал одной семье. Его почти не обновляли со дня постройки. Однако расположение рядом с рекой Роринг-Форк привлекло новых владельцев.

Мы знали, что это место особенное, даже несмотря на его состояние,

– говорит Гэри.

Когда началась пандемия коронавируса, пара на мгновение засомневалась, но все же решилась купить участок. Как выяснилось потом, это было отличным решением.

До и после ремонта / Фото Gary Hughes

Буквально за полгода все изменилось – спрос на недвижимость в живописных уединенных местах очень вырос, и в Колорадо в частности.



Зона отдыха на улице / Фото Gary Hughes

Именно тогда супруги с головой окунулись в реконструкцию. Гэри вышел на пенсию, и супруги вместе с подрядчиками полностью переделали рыбацкий домик. Среди сделанного:

укрепление конструкции металлическими балками на 100 тысяч долларов;

установка системы теплых полов и кондиционирования;

благоустройство и озеленение территории с террасами, патио и джакузи;

модернизация интерьера в современном стиле.



Интерьер кухни / Фото Realtor.com

Одна из главных трансформаций – открытие доступа на панорамный вид с террасы.

Когда мы подрезали деревья и увидели реку – это было как откровение. Благодаря этому дом наполнился светом, пространством и спокойствием,

– рассказал хозяин.

Еще одна особенность дома – полная автономность. Там есть собственная система водоснабжения и септик, что делает его независимым от городской инфраструктуры.



Интерьер спальни на верхней одежде / Фото Realtor.com

Супруги не планируют продавать дом, несмотря на его рыночную стоимость. А его оценивают в более чем 11 миллионов долларов.

"Мы сдаем его в аренду, но все чаще думаем о том, что это наше место. Тихое, уединенное, красивое и настоящее. Дом, который мы создали сами", – поделился Гэри.