"Куда ехать" – больше не вопрос: как новый тренд Whycation навсегда меняет мир туризма

В 2026 году мы наблюдаем глобальный переход к осознанному туризму, где главной целью поездок становится не увидеть что-нибудь новое, а эмоциональная перезагрузка и поиск внутреннего спокойствия. Путешественники все чаще выбирают путешествия, несущие глубокий личный смысл.

Определили этот тренд, его называют Whycation, в конце 2025 года, тогда исследования сети Hilton подробно раскрыло, как именно меняются приоритеты людей при планировании отпусков. Впоследствии появились и практические подтверждения того, как Whycation трансформирует мир туризма.

Туристы в 2026 году выбирают путешествия с причиной: о чем речь?

Hilton в партнерстве с Ipsos провели глобальный научный опрос 14 тысяч путешественников из 14 стран мира. К результатам добавили и собственные данные компании – от более 5 тысяч членов команды, а также отзывы 1000 участников программы лояльности сети.

Результаты показали, что туристы поддержат взлет тренда Whycation (Вайкейшн = Why, почему или зачем + Vacation, отпуск), который говорит о том, что поездками будут руководить эмоциональные мотивы – стремление отдохнуть, желание восстановить связь и приобрести содержательный опыт. Спокойствие и культура становятся приоритетами.

Действительно, после лет путешествий по принципу "чем больше, тем лучше", 2026 ознаменовал переход к более осознанному туризму. Путешественники ищут приключений, которые отражают их личность и ценности – будь то спокойный отдых, или ностальгические поездки, сформированные детским воображением и семейными традициями, или путешествия, вдохновленные личными увлечениями.

В 2026 году миллионы людей по всему миру, собираясь в отпуск, задают себе не привычный вопрос: "Куда едем?", – а совсем другой: "Зачем едем?" Это не лингвистическая забава – а принципиально новый подход к путешествиям.

Тишина, семья, личные смыслы: что стоит знать украинцам о Whycation уже сейчас?

То есть в целом Whycation – это глобальное движение, в основе которого лежит не определение пункта назначения, а мотивация. Причем она может быть совершенно разной, вплоть до противоположной. Скажем больше, Whycation уже поделили на несколько субтрендов, пишет Euronews, например:

Hushpitality, тихое гостевание. То есть путешественники в 2026 году сознательно выбирают места, где можно спрятаться от информационного шума. Новое путешествие довольно часто люди воспринимают как побег – почти половина опрошенных стремились создать пространство для личного времени, для соло-отдыха до или после семейных отпусков хоть на пару дней.

Соло-путешествия по делам . Более четверти бизнес-путешественников активно ищут возможность побыть наедине во время рабочих поездок. Более половины респондентов утверждают, что охотно отправились бы в рабочую командировку, чтобы просто отдохнуть от семьи или партнера. А 19% вообще выбирают сон вместо общения с коллегами.

Inheritourism, наследственный туризм. Он фиксирует влияние родительского опыта на туристические выборы детей и внуков. Аж три четверти тех, кто путешествует с детьми или внуками, планируют привлекать тех к планированию отпуска, и еще больше соглашаются, что именно дети вдохновляют их искать новые впечатления во время путешествий.

Семейный Playtime Unplugged. 84% путешественников планируют искать возможности для совместного досуга с семьей, а 58% родителей и дедушек и бабушек сознательно инициируют "время без экранов" во время отпуска.

Как видим, общая тема Whycation в 2026 году – это медленные, осознанные путешествия, желательно с выключенными уведомлениями. Путешественники все больше строят маршруты вокруг своего "почему", сосредотачиваясь на том, как путешествие влияет на них самих и на места, которые они посещают. И все заметнее становится четкая эволюция мотиваций путешественников от количества к качеству, от мест к цели.

Интересный факт: у lodgingmagazine.com подметили еще один способ, которым путешественники берегут ощущение комфорта во время путешествия – это самостоятельное приготовление пищи. Неожиданно, но почти половина людей стремится в отпуске сохранить свою домашнюю рутину – означает ли это готовить пищу, или, например, брать с собой домашних животных.

Какие туристические тренды и направления будут определять путешествия в 2026 году?

Тренды трендами, но планируя отдых на будущий сезон, многие путешественники часто ориентируются на нетипичные форматы и уникальный опыт. Одним из ведущих направлений становится так называемый сет-джетинг – паломничество к местам съемок культовых фильмов и сериалов, к примеру, в Великобритании, Греции и Хорватии. Тем не менее страны, которые будут в тренде для путешествий, могут и отличаться от ожидаемых.

В то же время социальные сети активно диктуют моду на новые географические открытия. Пользователи все чаще ищут альтернативные маршруты и вместо переполненных мегаполисов выбирают уютные европейские городки или экстремальные однодневные поездки. Однако здесь важно не поддаваться сомнительным веяниям – потому что существуют определенные опасные туристические тренды, которые могут испортить отпуск.