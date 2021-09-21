Выгода с катаклизма: на Канарах хотят сделать активный вулкан туристической памяткой

Извержение на Канарах станет "аттракционом". Об этой идее сообщил министр туризма Испании Рейес Марото. Он предложил сделать вулкан туристической достопримечательностью.

Оппозиция сразу раскритиковала идею политика. Потому что считают, что надо сосредоточиться на ликвидации последствий природного явления.

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Вулкан в качестве приманки

Министр туризма Испании Рейес Марото предложил использовать извержения вулкана для привлечения туристов. Он заявил, что многие туристы хотят насладиться тем, что природа принесла в Ла-Пальму и назвал это "удивительным зрелищем природы".

Идею Марото раскритиковали оппозиционные политики и местные СМИ. Они порекомендовали членам правительства сосредоточиться на решении проблем, которые создало природное бедствие. Одна из депутаток призвала проявить немного чувствительности к трагедии. Сейчас уничтожено более 100 домов и эвакуированы 10 000 человек.

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