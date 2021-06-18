Как выглядит самая глубокая в мире ущелье Викос: удивительные фото

Ущелье Викос расположена в Греции на территории национального парка Викос-Аоос. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая глубокая расщелина в мире пропорциональна своей ширине.

Пропасть настолько огромна, что ее масштаб можно оценить только с определенных точек. К ней можно попасть разве что пешком, однако, зафиксировать всю красоту технике вряд станет мощности.

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Про самое глубокое ущелье: в деталях

Ущелье Викос "лежит" на южных склонах горы Тымфа, которая является частью гор Эпир Пинд. Ее еще называют "греческим Гранд-Каньоном" из-за головокружительных высот. Глубина пропасти почти достигает километра, а ширина – 1 100 метров.

Природный парк основали в 1973 году и назвали в честь 2 основных ущелий района. Он является одним из геопарков ЮНЕСКО.

Основная часть ущелья простирается от одноименного села Викос к Монодендри. Расстояние – более 20 километров.

Известковые склоны имеют высоты от 550 до 1 677 метров, а снизу протекает река Войдоматис. Она течет только в холодное время года – с ноября по июнь.

Ущелье имеет множество природных уникальных экосистем флоры и фауны. Склоны вдоль реки укрывает зеленый лес, в котором растут более 40 сортов кустарников и деревьев. Экологи нашли здесь более 2,5 тысячи видов трав, а еще здесь водятся уникальные животные.