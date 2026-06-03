Ночью это особенно завораживает: где туристы могут увидеть вулкан с настоящим синим пламенем

Все мы привыкли, что вулкан ассоциируется с красным или оранжевым пламенем. Но существуют явления, которые ломают эти представления и выглядят скорее как что-то из фантастического фильма.

Индонезия, расположенная на Тихоокеанском огненном кольце, является одним из самых геологически активных регионов мира. Именно здесь сформировались уникальные ландшафты, где сочетаются вулканы, кислотные озера и редкие природные явления. Одним из таких мест является геопарк Иджен, который стал частью Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО.

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Что известно о геопарке Иджен?

Геопарк Иджен расположен на острове Ява, в провинции Восточная Ява, между регионами Баньюванги и Бондовосо, рассказывает Ministry of Tourism Republic of Indonesia. Его главной природной особенностью является кратер вулкана Иджен, в котором расположено одно из крупнейших кислотных озер в мире. Вода в нем имеет бирюзово-зеленый оттенок из-за высокого содержания серной и других кислот, а также минералов, меняющих цвет в течение дня.

Как выглядит вулкан Иджен: смотреть видео

Особое внимание туристов привлекает явление "голубого огня" – это уникальный природный феномен, который можно увидеть только в Иджене и еще в Исландии. Он возникает из-за воспламенения серного газа, выходящего из трещин вулкана. Это пламя видно преимущественно ночью, и оно создает эффект свечения синим цветом прямо на склонах кратера. Кроме геологических особенностей, регион имеет и значительное биологическое и культурное разнообразие.

Здесь обитают десятки видов флоры и фауны, а также сохраняются традиционные образы жизни местных жителей. Одной из самых тяжелых и опасных профессий является ручная добыча серы прямо из кратера вулкана. Рабочие ежедневно поднимают тяжелые корзины с серой, несмотря на токсичные испарения и сложные условия труда.



Туристы стоят у голубого огня / фото TripAdvisor

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Для туристов Иджен также является популярным направлением. Подъем к кратеру занимает несколько часов, а лучшее время для восхождения – это ночь или раннее утро, когда можно увидеть голубой огонь и рассвет над вулканическим комплексом. Посещение возможно только с соблюдением правил безопасности и часто в сопровождении гидов, поскольку активность вулкана остается высокой.