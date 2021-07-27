Все жемчужины Херсонщины в одном видео: блоггер показал лучшие локации с высоты полета

Херсонщину часто называют жемчужиной Украины. Здесь есть множество интересных и живописных локаций, которые откровенно конкурируют с зарубежными. Блогер Роман Мартынов снял невероятное видео эту область.

В ролике показано 3 локации, наиболее вдохновили Романа. Это каньон Станислав, Аскания-Нова и лемурийских озеро.

К слову Джарылгачский, Бердянский и не только: маяки Украины, которые нужно посетить

Топовые места на Херсонщине

Роман Мартынов пояснил, что в целом идея для видео об Украине сначала была гораздо более амбициозной. Он вместе с друзьями думал проехаться через всю страну. Старт в Киеве, а тогда – Одесса, Николаев, Херсон, Мелитополь, Запорожье, Херсон, Харьков и Сумы. Но план немного изменился.

В комментарии для Travel24 Роман признался: если бы прокладывать идеальный маршрут, то он выбрал бы только Херсонскую область.

В ней есть столько жемчужин, нужно хотя бы дней 7, чтобы увидеть все. Объехав только одну Херсонщину, вы поймете насколько разнообразна и прекрасна Украины!

– поделился вдохновением от поездки Роман.

Он советует обязательно посетить:

Екатериненский Собор в Херсоне;

заповедник Аскания-Нова;

розовые озера ( Лемурийское)

каньон Станислав;

Олешковские пески (крупнейшая пустыня Европы);

остров Джарылгач;

Арабатскую стрелку.

Локации с видео

Блогер пояснил, что каньон Станислав стал для него местом силы. Когда он стоял наверху и смотрел на воду и птиц, то понял, что хочет, чтобы эту красоту увидели все.

В Аскании-Нова Романа приятно удивил сервис, но больше всего – природа во всем ее многообразии. (Один только конь Пржевальского чего стоит!). Кроме того, это единственная степь в Европе, которую никогда не обрабатывал человек.

И конечно, розовые озера еще никого не оставили равнодушными. Блогер рассказал, что до поездки считал, что такие красивые виды можно увидеть где-то в Австралии. Он также дал практические советы, что на озера лучше ехать после обеда, встретить здесь восход солнца, остаться на ночь и проснуться на рассвете.

Волшебная Херсонщина: видео