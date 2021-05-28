"Все включено" в Турции: какие будут изменения в системе после пандемии

Через коронавирус в Турции внесли изменения в систему "все включено". Однако после пандемии скорее всего эти нововведения останутся.

Об этом заявил мэр курортного города Бодрума Ахмет Арас. Через карантин в большинстве ресторанов гости не сами накладывают себе блюда, а это за них делают специальные официанты.

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"Думаю, система и дальше будет работать по тому же принципу", – отметил Ахмет Арас.

Он добавил, что это может создать дополнительные трудности для персонала отеля. Однако с точки зрения гигиены и качества такое обслуживание имеет свои преимущества.

Мэр Бодрума добавил, что около 90% объектов размещения в городе сейчас безопасны для туризма.

В 2020 году, несмотря на пандемию, Турцию посетили около 1,5 миллиона украинцев. В этом году в стране ожидают больше туристов – на неделю прогнозируют 326 рейсов.

Сначала для украинцев отменили ПЦР-тестирование для посещения страны. Для того, чтобы туристы чувствовали себя безопаснее, правительство ввело обязательную политику безопасности сертификацию всей своей туристической инфраструктуры.