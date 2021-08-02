Счастливые отдыхающие снимают необычное явление в Азовском море. Кроме того, погода стабильно теплая, без изнуряющей жары.

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Ситуация на побережье

Недавно шторм отогнал нашествие Черноморских медуз подальше от берега. Отдыхающие уже больше недели радуются чистой, прозрачной и теплой воде в море. Количество комаров тоже значительно уменьшилась, а жара – ушла.

К берегу чаще стали приплывать дельфины. На выходных туристы в Приморском посаде сняли их в прибрежной зоне, всего в нескольких десятках метров от пляжа. Говорят, морские млекопитающие приплывают поиграть утром.

Целая компания приближается к берегу, где купаются люди. Дельфины плавают рядом и прыгают, показывая черные спины.

Дельфины играют у пляжа: видео