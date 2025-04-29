Эверест не для всех: Непал установил строгие ограничения на покорение самой высокой горы в мире

Непал решил ограничить разрешения на восхождение на самую высокую гору в мире Эверест. Теперь альпинистам, чтобы покорить Эверест, нужно будет выполнить как минимум одно условие.

Непал будет выдавать разрешения на восхождение на Эверест только тем альпинистам, которые имеют опыт покорения по крайней мере одной из гималайских вершин высотой 7 тысяч метров, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что нужно для восхождения на Эверест

Новое требование направлено на повышение безопасности альпинистов и избежание скопления людей. Решение было принято после того, как Непал подвергся критике из-за предоставления разрешений на восхождение Эвереста слишком большому количеству альпинистов, в частности неопытных.

Такие разрешения часто приводили к длинным очередям альпинистов в "зоне смерти" – участке непосредственно под вершиной, где уровень кислорода недостаточен для выживания.



Эверест / Фото Prashant Dahibhate

Именно очереди считают одной из основных причин смертей на Эвересте. Только в 2023 году по меньшей мере 12 альпинистов погибли на склонах горы, еще пятеро пропали без вести. В прошлом году погибли 8 альпинистов.

Чтобы получить разрешение на восхождение на Эверест, альпинисту нужно будет предоставить доказательства покорения хотя бы одной непальской вершины высотой 7 тысяч метров. Также отныне лидер местной команды (сардар) и высотный гид, сопровождающий альпинистов, обязательно должны быть гражданами Непала.

Решение Непала поддержали далеко не все альпинисты. Так, Международные экспедиционные организаторы призвали учитывать успешные подъемы на любые вершины высотой 7 тысяч метров, а не только те, что расположены в Гималаях.



Эверест / Фото Ivan Očovaj

В частности, организатор экспедиций Лукас Фуртенбах считает, что важно, чтобы горные проводники имели квалификацию IFMGA (Международной федерации ассоциаций горных проводников), независимо от того, какой они национальности.

Горный гид из США Гаррет Мэдисон пожаловался, что в Непале очень трудно найти приемлемую вершину высотой более 7000 метров.

В Непале есть более 400 горных вершин, открытых для экспедиций – из них 74 имеют высоту более 7 тысяч метров. Однако немногие из этих вершин популярны среди альпинистов.