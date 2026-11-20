Лето на греческом острове, жизнь среди кошек и возможность помогать бездомным животным – такое предложение может заинтересовать тех, кто мечтает совместить путешествия с волонтерством. Однако участникам придется быть готовыми к физической работе и насыщенному графику.

Организация Syros Cats объявила набор волонтеров на период с июля по декабрь 2027 года. Взамен она предоставляет жилье, питание и оплачивает коммунальные услуги. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Что предлагают волонтерам на острове Сирос?

Программа рассчитана на людей, готовых приехать как минимум на месяц. Работать нужно примерно 6 часов в день 5 дней в неделю. Участники будут иметь отдельные спальни, но кухню, ванную и гостиную будут делить с двумя или тремя другими волонтерами. Обычно в программе одновременно участвуют около четырех человек из разных стран.

Где расположен остров Сирос: смотрите на картах

Какие обязанности будут у волонтеров?

Рабочий день начинается в 08:00. Утром нужно кормить кошек, убирать вольеры и лотки, мыть миски и пополнять запасы воды. Также волонтеры будут помогать ухаживать за больными животными: давать лекарства, обрабатывать глаза и следить за их самочувствием. Вечером, примерно за час до захода солнца, нужно снова кормить кошек, убирать и готовить их к ночлегу.

Среди дополнительных задач: помощь при поездках к ветеринару, отлов кошек для стерилизации, уход за садом и разгрузка корма. Организация также приветствует волонтеров с навыками фотографирования, шитья и изготовления украшений.

Кому подойдет программа и какие есть требования?

Организаторы ищут здоровых, физически подготовленных и самостоятельных людей с определенным опытом работы. Предпочтение отдается кандидатам в возрасте от 25 лет, имеющим опыт ухода за животными или ветеринарное образование, а также тем, кто может остаться дольше, чем на месяц.

В то же время более молодой возраст или отсутствие специального образования не означают автоматического отказа. Важно быть готовыми к физическим нагрузкам: волонтеры должны поднимать мешки с кормом весом до 15 килограммов, убирать в труднодоступных местах и работать под открытым небом в любую погоду.

Также на острове можно встретить пауков, скорпионов и насекомых. Для управления автомобилем организации требуется действующее водительское удостоверение с правом вождения автомобилей с механической коробкой передач. Дороги острова узкие, со сложными поворотами и крутыми подъемами.

Сколько стоит участие и как подать заявку?

Дорогу до острова волонтеры оплачивают самостоятельно. Кроме того, для регистрации необходимо внести безвозвратный благотворительный взнос в размере 10 евро. Деньги направляются на программу TNR – отлов, стерилизацию и возвращение бездомных кошек в привычную среду обитания.

Важно также позаботиться о медицинском и туристическом страховании, которое будет покрывать волонтерскую деятельность и физические нагрузки. Для граждан Украины действуют правила Шенгенской зоны: пребывать на ее территории можно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Прием заявок на период с июля по декабрь 2027 года будет открыт до 30 ноября 2026 года.