Заброшенные военные объекты Украины, которые облюбовали туристы

На территории Украины осталось немало заброшенных военных объектов. Некоторые из них имели даже статус "суперсекретные", но все равно - поросли мхом. Однако некоторые настолько понравились туристам, что к ним приезжают экскурсионные автобусы.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку интересных объектов, которые стоит увидеть в Украине. В перечне есть и катакомбы, и бывшая крепость, и заброшенные радиолокационные станции.

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Таракановский форт

Он Дубенский форт или Дубенская крепость, которую строили XIX веке в Ровненской области. Инициировало его строительство правительство царской России с целью укрепления границы с Австрией. Военный объект был оснащен вентиляцией, электросетью, водопроводом, канализацией и даже телефонной связи. Для обслуживания потребностей гарнизона предназначались медицинские помещения, столовая, прачечная, хлебопекарня. Была построена и гарнизонная церковь. Единственное боевое крещение форт принял в годы I Мировой войны. Тогда же получил и наибольшие разрушения.

Долгое время здесь орудовали черные археологи и мародеры, которые надеялись найти оружие начала XX века. Даже в советское время форт не использовались для хозяйственных нужд из-за значительной разрушение и высокую влажность.

Одесские катакомбы

В селе с красноречивым названием Нерубайское есть катакомбы. Во время Второй мировой войны здесь скрывались партизаны, которые вели диверсионно-подрывную деятельность. По разной информации, их протяженность колеблется от 2 500 до 4 000 километров.

До прихода советской власти здесь добывали ракушняк или строительный камень. Он стал строительным материалом для многих сооружений Одессы. Экскурсии сюда водят спелеологи-любители, они же собственными силами исследуют подземелья.

Радиолокационная станция "Дуга"

Полное название аббревиатура этого объекта – ЗГ РЛС "Дуга", то есть загоризонтная радиолокационная станция. Еще одно ее обозначение – Чернобыль-2. Это тот, что в Припяти, рядом с Чернобыльской АЕС. Интересно, что построили и запустили ее лишь за год до аварии – в 1985 году. Размеры объекта впечатляют: 150 метров в высоту и 800 метров в длину.

Советская власть построила ее для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет. После аварии на ЧАЭС станция прекратила свою работу. Она, кстати, до сих пор "светит" ... сверх нормой радиационного излучения. Сюда можно попасть с экскурсиями, которые организуют в зону отчуждения. Но близко к объекту лучше не подходить.

Станция "Памир"

СССР строило этот объект в разгар "холодной войны" и запустило в начале 1960-х годов. Станция "Памир" расположена на горе Томнатик, которая имеет высоту 1565 метров. Эта радиолокационная станция должна была контролировать территорию от турецкого побережья до Балтийского моря. Чтобы оборудование могло работать при любой погоде и ветра, его "накрыли" пулями. Кстати, военный городок был полностью автономным. Постоянно здесь находились 30 солдат и 80 офицеров.

А еще именно здесь Джамала снимала видеоклип на песню "1944", победившая в песенном конкурсе Евровидение в 2016 году.

Станция ионосферных исследований

Обсерватория советских времен расположена в городе Змиев Харьковской области. Это один из крупнейших в мире институтов, который занимается исследованиями в области физики околоземного космического простору. На ней изучали и изучают ионосферу до сих пор. Туристов часто захватывает оборудование – гигантские параболические устройства диаметр которых достигает 25 метров.

Станция на Харьковщине стала своеобразным ответом на подобный американский проект HAARP. По неофициальной информации именно на таком оборудованы испытывают атмосферное оружие (то есть модифицируют погоду). Однако оборудование на территории Украины никогда не работало на полную мощность.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ. В ней может розмистися 7 человек, еще и не взять вещей достаточно! Объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Эта модель имеет систему помощи при маневрировании - Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Также она оборудована полностью светодиодными фарами и Auto Light Assist - системой автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / Фото skoda-auto.ua

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Интересного приключения!