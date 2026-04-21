От одних фото перехватывает дыхание: где увидеть один из самых мощных водопадов Европы

Деттифосс в Исландии считают одним из самых мощных водопадов Европы. Каждую секунду здесь в каньон срываются сотни кубометров ледниковой воды, создавая густой туман и сильный гул. Это одна из самых известных природных локаций севера страны.
Может ли водопад быть настолько мощным, что меняет ощущение пространства вокруг? Деттифосс в Исландии именно такой случай: его гул и массивные потоки воды делают его одним из самых впечатляющих природных объектов Европы. Со ссылкой на Guide to Iceland и Visit North Iceland рассказываем о самых интересных деталях этой локации.
Смотрите также Старейшее озеро Европы и город 365 церквей: почему в Северную Македонию действительно стоит поехать
Где расположен Деттифосс и чем он особенный?
Водопад Деттифосс расположен в северной части Исландии, в пределах национального парка. Его питает ледниковая река Йокульса-а-Фйоллум, поэтому количество воды сильно меняется в зависимости от сезона, но весной и летом поток становится особенно мощным из-за таяния ледников.
Водопад имеет примерно 45 метров высоты и около 100 метров ширины, но поражает не столько размерами, сколько силой. Поток воды настолько интенсивный, что создает постоянный туман и ощутимую вибрацию земли вблизи смотровых площадок. В безветренную погоду капли воды поднимаются в воздух на десятки метров и могут "накрывать" посетителей даже на расстоянии.
Какие есть интересные факты о водопаде?
Деттифосс имеет несколько особенностей, которые делают его уникальным в Европе:
- Один из самых мощных водопадов Европы – средний поток достигает около 200 метров кубических воды в секунду, но во время таяния ледников он значительно возрастает.
- Каньон вулканического происхождения – водопад падает в каньон Йокульсарглюфур, который сформировался в результате древних извержений и ледниковых наводнений.
- Дикая изоляция – территория вокруг выглядит почти нетронутой, и это одна из причин, почему Деттифосс часто снимают в фильмах о других планетах.
- Иногда здесь можно увидеть радугу, которая появляется из-за постоянных брызг воды – это один из самых популярных моментов для фотографий.
Смотрите также 3 часа в очереди к фото: видео, как туристы заполонили озеро Комо
Как добраться и что стоит знать?
Есть два основных маршрута:
- Дорога 862 (западная сторона) – асфальтированная, более доступна и открыта большую часть года.
- Дорога 864 (восточная сторона) – ближе к водопаду, но гравийная и часто закрыта зимой.
Обе дороги являются частью маршрута Бриллиантовый круг, который объединяет самые известные природные локации севера Исландии. Интересный нюанс: даже летом здесь погода может меняться за считанные минуты. Солнце, ветер и туман чередуются очень быстро, поэтому водопад выглядит по-разному буквально каждые 10 – 15 минут.
Лучшее время для посещения:
- Лето (июнь – сентябрь) – самый удобный период: открытые дороги, стабильные условия для пеших маршрутов и лучшая видимость.
- Зимой Деттифосс превращается в ледяной пейзаж, но доступ к нему может быть ограничен из-за снега и ветра.
Какие новости также будут вам интересны?
Недавно мы рассказывали о необычных турах по миру. Например, существует программа, которая позволяет облететь планету на частном самолете. Такой маршрут длится 2 недели и охватывает самые известные уголки мира – от тропических островов до исторических городов.
Также узнайте о невероятной локации, где нашли предка человека возрастом 3,2 миллиона лет. Речь идет о Данакильской впадине, которая образовалась из-за дрейфа африканской и азиатской тектонических плит, расходящихся со скоростью 1 – 2 сантиметра в год, образуя уникальный геологический регион.
