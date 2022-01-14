Внутренний туризм в январе: авиаперевозчики назвали самые популярные рейсы в Украине
Источник:avianews
Согласно результатам исследования портала avianews, в течение зимних праздников 2022 года, крупнейшие авиаперевозчики Украины совершили примерно 140 рейсов в пределах страны.
Самым популярным рейсом в начале 2022 года стало направление Киев – Львов. Сейчас этот маршрут обслуживают сразу четыре авиаперевозчика.
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Второй по частоте авиамаршрут в Украине – Киев – Одесса. Здесь авиакомпании предлагают авиапассажирам 26 вылетов в неделю.
Тройку лидеров замыкает Киев – Днепр. Его обслуживает только одна авиакомпания Windrose с частотой 25 рейсов в неделю. Днепр имеет давнюю славу аэропорта, в который трудно попасть посторонним авиаперевозчикам. Возможно ситуация изменится после завершения строительства нового аэродрома и терминала, тогда популярность маршрута может возрасти.
Авиамаршрут Киев – Запорожье обслуживают Air Ocean Airlines, Windrose и "Мотор Сич" с суммарной частотой полетов 20 раз в неделю. Такой показатель ставит эту линию на четвёртое место по популярности среди внутренних маршрутов.
Сейчас в Украине остаются активными еще четыре регулярных внутренних авиамаршрута, на каждом из которых летает только по одной авиакомпании. Билеты на внутренние авиарейсы облагаются налогом 20% НДС, что ставит его в неравное положение с международными маршрутами, которые полностью освобождены от этого налога.
Список внутренних авиарейсов в Украине в январе 2022 года
Киев – Львов – 39 рейсов в неделю
- Windrose – 21 рейс в неделю,
- Air Ocean Airlines – 7 рейсов в неделю,
- "Мотор Сич" – 6 рейсов в неделю,
- Bees Airline – 5 рейсов в неделю.
Киев – Одесса – 26 рейсов в неделю
- МАУ – 14 рейсов в неделю,
- "Мотор Сич" – 7 рейсов в неделю,
- Bees Airline – 5 рейсов в неделю.
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Киев – Днепр – 25 рейсов в неделю
- Windrose – 25 рейсов в неделю.
Киев – Запорожье – 20 рейсов в неделю
- Air Ocean Airlines – 7 рейсов в неделю,
- Windrose – 7 рейсов в неделю,
- "Мотор Сич" – 6 рейсов в неделю.
Киев – Харьков – 14 рейсов в неделю
- Windrose – 14 рейсов в неделю.
Киев – Ивано-Франковск – 9 рейсов в неделю
- Windrose – 9 рейсов в неделю.
Львов – Харьков – 2 рейса в неделю
- Air Ocean Airlines – 2 рейса в неделю.
Львов – Запорожье – 2 рейса в неделю
- Air Ocean Airlines – 2 рейса в неделю.