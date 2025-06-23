Этот крошечный греческий остров не хуже Санторини, и там значительно меньше туристов

Чрезмерный туризм становится проблемой на известных курортах по всей Европе. И это еще одна причина выбирать тихие, но не менее прекрасные места-альтернативы.

Да, Санторини отличается своими живописными пляжами и невероятной архитектурой. Однако это не означает, что похожих островов в греческом архипелаге Киклад больше нет. 24 Канал, ссылаясь на The Mirror, рассказывает о замечательной альтернативе.

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Какой остров является альтернативой Санторини

Путешественникам, которые стремятся окунуться в "мир Киклад", стоит рассмотреть поездку на Фолегандрос. Это крошечный остров, где можно насладиться природой в наиболее нетронутом виде.

Остров Фолегандрос: карта

На Фолегандросе те же побеленные дома и церкви с голубыми куполами, что и на Санторини. А это отличный способ насладиться классической греческой атмосферой в условиях тишины и покоя, без толп туристов.

Ландшафт Фолегандроса сочетает высокие скалы и большие пещеры. Хора, "столица" острова, построена на краю скалы 200 метров высотой.



Скалы в Хоре / Фото Wikipedia

Портом Фолегандроса является маленькая деревня Каравостасис. Здесь советуют посетить небольшой главный пляж, а также более просторный – Вардия, расположенный неподалеку.



Пляж Вардия / Фото Folegandros island

Ежедневно с Санторини до Фолегандроса курсирует только один часовой паром. Возможно, это одна из причин, почему этот остров до сих пор остается его тенью.