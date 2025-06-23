Этот крошечный греческий остров не хуже Санторини, и там значительно меньше туристов
- Этот остров назвали тихой альтернативой Санторини.
- Здесь такие же очаровательные пляжи и богатая архитектура с характерным белым фасадом.
Чрезмерный туризм становится проблемой на известных курортах по всей Европе. И это еще одна причина выбирать тихие, но не менее прекрасные места-альтернативы.
Да, Санторини отличается своими живописными пляжами и невероятной архитектурой. Однако это не означает, что похожих островов в греческом архипелаге Киклад больше нет. 24 Канал, ссылаясь на The Mirror, рассказывает о замечательной альтернативе.
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Какой остров является альтернативой Санторини
Путешественникам, которые стремятся окунуться в "мир Киклад", стоит рассмотреть поездку на Фолегандрос. Это крошечный остров, где можно насладиться природой в наиболее нетронутом виде.
Остров Фолегандрос: карта
На Фолегандросе те же побеленные дома и церкви с голубыми куполами, что и на Санторини. А это отличный способ насладиться классической греческой атмосферой в условиях тишины и покоя, без толп туристов.
Ландшафт Фолегандроса сочетает высокие скалы и большие пещеры. Хора, "столица" острова, построена на краю скалы 200 метров высотой.
Портом Фолегандроса является маленькая деревня Каравостасис. Здесь советуют посетить небольшой главный пляж, а также более просторный – Вардия, расположенный неподалеку.
Пляж Вардия / Фото Folegandros island
Ежедневно с Санторини до Фолегандроса курсирует только один часовой паром. Возможно, это одна из причин, почему этот остров до сих пор остается его тенью.