Куда поехать летом тем, кто не любит жару: лучшие места для отдыха

В Европе есть четыре направления, где лето проходит гораздо мягче, а толпы туристов не портят путешествие. В этой подборке мы расскажем о городах, которые поражают своей красотой и при этом не слишком жаркие даже летом.

Пока одни туристы ищут спасения от жары на переполненном юге Европы, другие уже открывают для себя северные города с мягким климатом, длинными светлыми вечерами и гораздо более спокойной атмосферой, пишет Travel Off Path. В центре внимания оказались Хельсинки, Берген, Таллинн и Гданьск.

Почему Хельсинки считают самым комфортным летним городом?

Хельсинки – одна из самых удобных и спокойных столиц Европы. Здесь воздух остается свежим благодаря Балтийскому морю, а сама городская атмосфера балансирует между минималистичным северным дизайном и монументальной исторической застройкой.

Отдельный символ финского лета – сауны. В Финляндии их даже больше, чем автомобилей, поэтому ритуал с горячей деревянной сауной, после которой можно окунуться в холодную воду Балтийского моря, здесь воспринимается почти как часть повседневной жизни. После этого путешественники обычно отправляются на набережную за жареным лососем с картошкой.

Но если вы не готовы спешить в переполненные сауны в центре, лучше сесть на паром до морской крепости Суоменлинна, где можно побродить по старым укреплениям и полюбоваться архипелагом в тишине.

Почему Берген спасает от жары?

Берген – сердце норвежских фьордов. Город прижат к воде, окружен семью горами и живет в ритме переменчивой, часто прохладной погоды, которая летом становится не недостатком, а настоящим подарком для тех, кто устал от жары.

Самый узнаваемый район Бергена – Брюгген (Bryggen), историческая гавань с яркими деревянными зданиями. Из центра города можно подняться на фуникулере Fløibanen на гору Флейен (Fløyen) и прогуляться, наслаждаясь панорамными видами.

После прогулок стоит заглянуть в жилые кварталы и попробовать традиционный fiskesuppe – кремовый рыбный суп.

Почему стоит посетить Таллинн?

Этот город сохранил особую атмосферу, поскольку здесь находится одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых старинных частей в Европе.

Старый город Таллинна окружен каменными стенами, башнями с красными крышами и узкими мощеными улочками. В то же время здесь все работает очень современно: быстрый интернет, удобные сервисы и непринужденный ритм городской жизни. Летом, когда дни очень длинные, хватает времени и на ратушу, и на неспешные кофейные перерывы.

В городе советуют не задерживаться в старой части днем, когда там больше всего круизных туристов. Зато лучший вариант – провести день в творческом квартале Теллискиви, а вечером вернуться к старым стенам, когда толпы расходятся и Таллинн становится почти сказочным.

Почему Гданьск выделяется среди европейских направлений?

Город на Балтийском море заметно отличается от того образа Польши, который обычно сложился у туристов: благодаря своему торговому прошлому он больше напоминает голландский город с каналами, узкими купеческими домами и теплыми фасадами.

Туристам стоит посетить улицу Мариацкую – одну из самых романтичных мощеных улиц Европы, где можно часами рассматривать янтарные украшения. Именно янтарем Гданьск и гордится как мировая столица этого камня. А еще здесь особенно приятно посидеть в кафе у реки Мотлава.

Гданьск считается одним из самых красивых городов Польши. После значительных разрушений во Второй мировой войне Гданьск тщательно восстановили, поэтому сейчас он выглядит очень красиво. Туристов он привлекает узкими улочками, разноцветными домами с декоративными фасадами и старинными церквями.