Куда поехать в Украине вместо покупки iPhone 18 Pro: на эти деньги можно отправиться в 12 туров

В Украине начались продажи iPhone 18. Цены на флагманские модели просто поражают. Например, iPhone 18 Pro в цвете Glacier стоит не менее 78 тысяч гривен, тогда как версия iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ обойдется уже в 165 тысяч.

Впрочем, на эти деньги можно не только купить новый смартфон, но и организовать себе несколько полноценных путешествий по Украине, пишет 24 Канал. Мы подсчитали, куда можно поехать осенью, если вместо iPhone потратить деньги на туры по Карпатам и Закарпатью, которые организует Visit Ukraine.

Куда поехать вместо покупки телефона?

Верховина – 3 дня

Тур в Верховину подойдет тем, кто хочет совместить горы с гуцульской культурой и отдыхом среди карпатских пейзажей. Путешествие продлится три дня, а его стоимость начинается от 5 100 гривен с человека.

Яремче и Маковица

Еще один вариант для короткие осеннего путешествия – Яремче и гора Маковица. В программе – водопады, горные маршруты и живописные панорамы Карпат. Стоимость тура – от 5 000 гривен с человека.

Бункер Арпада, Косино и дворец Шенборнов

Этот маршрут сочетает исторические достопримечательности с отдыхом в термальных водах. Путешественники смогут увидеть бункер Арпада, побывать в Косино и посетить дворец Шенборнов. Цена – от 5 200 гривен с человека.

Буковина, Черновцы и Верховина

За три дня можно совместить Карпаты с поездкой в Черновцы и знакомством с гуцульской культурой. Тур стоит от 5 100 гривен с человека.

Вертеба, Джурин, Черновцы и Хотин

Этот трехдневный маршрут понравится тем, кто хочет за одну поездку увидеть сразу несколько разных мест. В программе – пещеры, водопад, каньон, Черновцы и крепости. Стоимость – от 5 000 гривен с человека.

"Вокруг Карпат за 7 дней"

Самый масштабный вариант в подборке рассчитан на семь дней. Маршрут охватывает гору Гимбу, водопад Шипит, озеро Синевир, замки Мукачева и Ужгорода, термальные бассейны Берегова и Косино, дегустацию вин, фермы и соляные озера Солотвины. Стоимость – 6 000 гривен.

"Карпатские новинки за 5 дней"

За 5 дней можно увидеть нетипичное Закарпатье: замок Сент-Миклош, местные дегустации, термальные бассейны Косино и Велятина, чаны Лумшора и подземный бункер в Верхней Грабовнице. Тур стоит 4 500 гривен.

"Отправляйся в тур по солнечному Закарпатью"

Пять дней этого маршрута – это горы, SPA и природные локации. В программе – Синевир, Долина волков, водопад Шипит, поездка на джипах на Гимбу и Карпатский трамвайчик. Стоимость – 10 400 гривен.

"Премиум-тур в Буковель"

Тур включает рафтинг по Черному Черемошу, восхождение на Хомьяк или Говерлу, отдых в Буковеле, поездки в Верховину и Яремче, а также посещение водопада Пробой. Цена – 6 200 гривен.

"Безумные Карпаты"

Здесь акцент на активном отдыхе: джип-туры, зиплайн, походы по полонинам, дегустации сыров, чаны, рафтинг, крафтовое пиво или рыбалка в форелевом хозяйстве. Стоимость – 4 600 гривен.

"Уик-энд в Карпатах"

Двухдневный тур подойдет тем, кто не может выделить на путешествие целую неделю. Маршрут включает Манявский Скит и водопад, Буковель, Voda Club, "Гуцул Лэнд", "Гедзьо Парк Легенд" и Яремче. Цена – 4 100 гривен.

"Chill в Закарпатье"

В программе – термальный комплекс Rikka Khust, экскурсии по Хусту, Селишка сивоварня, дегустация вин, "Теплые воды" в Велятине и подъем по канатной дороге на Маковицу. Тур стоит 4 800 гривен.

"Сказочное Закарпатье + термальные воды Косино"

Маршрут охватывает Синевир, центр бурого медведя, дворец Шенборнов, термальный комплекс Косино, Пилипец, джипинг, квадроциклы и водопад Шипот. Стоимость – 6 200 гривен.

Если сложить стоимость всех этих туров, получается 72 тысячи гривен. То есть это на 6 тысяч меньше, чем стартовая цена iPhone 18 Pro. А значит, вместо одного нового смартфона за эти деньги можно устроить себе целую серию осенних путешествий по Украине и даже оставить бюджет на еще одну небольшую поездку.