Владелица отеля в Австралии отказалась заселить привитых туристов: сервис Airbnb уже наказал ее

Владелица семейного отеля в штате Виктория в Австралии отказалась заселить пару вакцинированных туристов. Причиной стали ее собственные предрассудки и неосведомленность относительно прививок от COVID-19.

Пара пожаловалась в сервис Airbnb: там отреагировали не сразу. Но сейчас он временно остановил ее деятельность.

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Инцидент в штате Виктория

Стив Керри со своей девушкой забронировал себе номер для отдыха на юго-востоке Австралии, в штате Виктория. Инцидент произошел несколько недель назад, до вспышки коронавируса в Мельбурне. Во время заселения хозяйка спросила туристов делали они прививку от COVID-19. Услышав утвердительный ответ – отказала им в заселении.

Я не принимаю вакцинированных людей через сведения о побочных реакциях. Вирус передается непривитым людям и вызывает у них недомогание. Это слишком рискованно, мне нужно защитить других моих гостей,

– пояснила владелица.

Пара возмутилась и подала жалобу в сервис Airbnb. Но вместо поддержки и извинений, представитель компании подтвердил, что действий владелицы отеля абсолютно правильными. Тогда Стив обратился к журналистам, которые прислали повторный запрос.

В Airbnb заняли совершенно другую позицию и заявили, что хозяева жилья не имеют права отказывать в заселении привитым туристам. Они подчеркнули, что "продолжают вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом" и остановили работу отеля женщины.