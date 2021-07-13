Фиолетовый цветочный ковер: на Винниччине расцвело лавандовое поле – фото

Лавандовое поле – новое украшение Винницкой области. Люди собирают растение в букеты, устраивают возле него фотосессии или представляют себя в Провансе.

Фиолетовый цветочный ковер раскинулся в селе Ксаверовка. Оно расположено в 8 километрах от Винницы.

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На поле растет более 6 тысяч кустов

Растение выращивают супруги Билко уже на протяжении 3 лет. Общая площадь цветочного поля составляет около 60 соток. На нем растет более 6 тысяч кустов. По сравнению с 2020 годом, площадь увеличили в 4 раза.

Там можно увидеть несколько видов лаванды: английской и крымской селекции, а также 2 вида лавандина, то есть гибрида узколистной и французской лаванды. Растение не только красивое, но и имеет лекарственные свойства.

У пожилых людей есть стереотип, что лаванда служит только против моли. Она обладает успокаивающим эффектом, если просто ею дышать, фитонцидным действием, убивает бактерии. Из нее можно делать чаи,

– рассказал совладелец лавандового поля Владимир Билко.



Лавандовое поле на Винниччине / Фото "Суспільного"

Какие есть виды лаванды

По словам фермера, цвет лаванды зависит от сорта. Есть темно-фиолетовые, лилово-голубые и даже белые. Если ухаживать за этим полукустом, то он вырастает до 80 сантиметров и может давать плоды 2 раза в год.

Саженцы фермер заказывает в украинских питомниках. По его словам, лаванда — культура простая и не прихотливая.

У нас есть 2 вида лавандина – серебристого и синего окраса. Это гибрид, узколистная французской лаванды. На вид он втрое больше, чем эти корчики и быстрее растет,

– поделился совладелец лавандового поля.

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Люди устраивают фотосессии

Цветет лаванда в июне-июле. Владелец рассказал, что все расходы на выращивание растения покрывают фотосессии, на которые приезжают со всей области.

Цена за час – 50 гривен с человека. Однако групповая фотосессия будет стоить 500 гривен.



Лаванда цветет в июне-июле / Фото "Суспільного"

Наибольший ажиотаж среди желающих сделать фото вечером, на закате солнца. В следующем году лавандовое поле планируют увеличивать вдвое.

Также там хотят выращивать новые сорта лаванды, чтобы собирать урожай не раз, а дважды в год.

В Винницкой области расцвело лавандовое поле: смотрите видео