Альтернатива разрекламированной Бакоте: туристы не знают об этом живописном месте на Днестре

В последние годы Бакота превратилась в одно из самых популярных туристических мест Украины. Летом здесь довольно шумно, а пляжи переполнены туристами. Однако совсем неподалеку есть место, которое поражает пейзажами не меньше, но до сих пор остается незамеченным большинством путешественников.

Речь идет о селе Субич с невероятными видами на Днестр. Здесь нет туристов, поэтому наслаждаться красотой природы можно в одиночестве. Подробнее об этом живописном селе рассказывает 24 Канал.

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Что известно о селе Субич с видами на Днестр?

Село Субич расположено в Хмельницкой области недалеко от Каменца-Подольского и входит в состав Надднестрянского заказника Национального природного парка "Подольские Товтры". Здесь, как и на Бакоте, есть скальный монастырь XVIII века. Он расположен в урочище горы Монастырище на высоте 40 метров над Днестром. Единственное отличие – по дороге к нему вы не будете пересекаться с десятками других туристов.

Где находится село Субич: карта

Монастырь был основан в XVI–XVIII веках. Когда-то здесь жили и молились монахи. Недалеко от монастыря построили часовню, которая служит ориентиром на пути к этому месту. От часовни до монастыря нужно пройти около 800 метров по узкой и извилистой тропинке под скалами. Путь непростой, но точно стоит этих усилий. Кстати, по дороге есть родник, из которого когда-то пили воду монахи и где сейчас можно освежиться.

Часовня на пути к скальному монастырю / Фото Хмельницкого облсовета

До сих пор в Субиче сохранились лишь три небольшие пещеры. Зайти в пещеру-храм можно только согнувшись, ведь проход очень узкий. На стенах до сих пор можно увидеть кресты, которые сотни лет назад нарисовали монахи.



Виды на Днестр в Субиче / Фото Maks Astrow

Но самое интересное в селе Субич – это вид, который открывается на Днестр с горы Монастырище. Скалы, деревья, река и белый песок вдоль берега – все это заставляет затаить дыхание.

Вид на Днестр в селе Субич: видео oksanavalion

В соцсети Threads украинцы подтвердили, что эта локация очень красивая. На ночлег с палатками можно остаться в глэмпинге "Бавки" или на поляне у скал в сторону села Демшина. Многие писали, что туристов здесь почти нет, поэтому место дикое. Здесь кажется, будто весь мир существует только для вас.

Село Субич идеально подойдет для тех туристов, которые ценят спокойный отдых вдали от всех.