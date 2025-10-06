С какой вершины видны все двухтысячники Черногорского хребта
- Туркул является уникальной обзорной точкой в Украинских Карпатах, с которой можно увидеть все двухтысячники Черногорского хребта.
- Маршруты на Туркул разнообразные, их не считают сложными, поэтому они идеальны для начинающих, фотографов и любителей горных панорам.
Величественный Черногорский хребет – самый высокий массив Украинских Карпат. Именно там расположены все 6 вершин страны, называемых двухтысячниками.
И вот интересно, с какой точки можно увидеть их все? 24 Канал со ссылкой на сайт Карпатского национального природного парка расскажет об этом подробнее.
Откуда видно все двухтысячники Черногорского хребта?
Двухтысячники, то есть горы в более 2000 метров высотой, Украины – это Говерла, Бребенескул, Поп Иван, Петрос, Ребра и Гутин Томнатик. И одной из самых уникальных обзорных точек для всех этих гор является Туркул.
Эта гора 1933 метра высотой расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. И с ее вершины открывается одна из лучших панорам Черногоры.
Именно здесь можно окинуть взглядом практически все двухтысячники. На западе – суровый Петрос, ближе – популярная Говерла, чуть южнее – Поп Иван с обсерваторией "Белый Слон". Видно также отдаленные Ребра и Гутин Томнатик, и даже озеро Несамовитое и Бребенескул.
Конечно, не факт, что повезет увидеть все. Это очень зависит от погоды и удачи туриста. Тем не менее – почему бы не попробовать?
Тем более что маршрут на указанную точку не считают одним из самых сложных. Так что он идеален для начинающих, фотографов и настоящих фанатов горных панорам.
Виды с горы Туркул – уникальной точки Карпат / Смотрите фото anna_reklinska
Обратите внимание: как отмечает портал karpatium.com, несколько маршрутов могут привести на Туркул – это зеленый маркированный из села Быстрец через Шпицы, желтый с базы Заросляк, или синий от Говерлы.
Кстати, Туркул вдохновляет не только пейзажами. Здесь встречаются редкие растения и птицы, а вокруг – ледниковые озера, чистые долины и каменные столбы.
Какие еще особые локации в Карпатах стоит посетить?
Озеро Синевир. Это самое большое и самое мистическое горное озеро украинских Карпат, известное как "морской глаз". Место окутано легендами и славится кристально чистой водой и волшебными панорамами, которые поражают в любое время года.
Гора Шпицы. Это одна из самых узнаваемых каменных вершин Карпат, похожа на готические башни. Ее скалистые шпили – это уникальный геологический феномен и идеальная локация для фото и легких пеших походов для настоящих ценителей природы.
Частые вопросы
Откуда можно увидеть все двухтысячники Черногорского хребта?
Обзорной точкой для всех двухтысячников Черногорского хребта является гора Туркул. С ее вершины можно увидеть Говерлу, Бребенескул, Поп Иван, Петрос, Ребра и Гутин Томнатик. Конечно, это все при удачной погоде.
Почему гора Туркул является популярной среди туристов?
Гора Туркул популярна благодаря своим уникальным панорамам, которые открываются с вершины, а также потому, что маршрут к ней не является сложным – он идеален для начинающих, фотографов и фанатов горных панорам.