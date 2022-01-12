Входной вклад: Таиланд вводит сборы для туристов

Власти Таиланда запускают "Удивительную новую главу Таиланда", вводя туристические сборы. Ввести их планируется с апреля 2022 года.

Согласно плану правительства, со всех иностранных туристов будут взиматься взнос в размере 300 бат (около 250 гривен). Об этом заявил спикер правительства Танакорн Бунконгванчана.

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Так, план продвижения Министерства спорта и туризма "Удивительная новая глава Таиланда" включает продвижение "белых маршрутов" для туристов в соответствии со стратегией био-, кругового и зеленого экономического развития для более устойчивого и безопасного туризма. А также взимание "входного взноса".

Что известно о туристическом сборе

Плата в размере 300 бат будет использована для развития достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти всех туристов.

Как известно, сбор будет включен в стоимость авиабилетов, поэтому туры могут подорожать. При этом способ взимания вступительного взноса с прибывающих наземным путем людей еще не рассматривался.

Страна ожидает получения дохода от туризма в размере 1,3 – 1,8 триллиона батов от 5 – 15 миллионов иностранных туристов.

Заметим, идея ввести подобный сбор обсуждалась несколько лет. Еще в январе 2021-го проект был утвержден, но так и не реализовался.