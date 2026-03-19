Теперь Эйфелева башня красуется под новым углом: в Париже открыли новый мост на высоте 60 метров

У Эйфелевой башни появился новый способ насладиться ее видами – буквально в воздухе. Между восточной и западной опорами открыли подвесной мост под названием Vertigo of the Tower, рассказывает Euro News.

Что известно об открытии подвесного моста в Эйфелевой башне?

40-метровая конструкция расположена на высоте почти 60 метров над землей и полностью выполнена из сетки для максимально острых ощущений. При этом на мосту могут находиться только четыре человека, поэтому посетителям нужно забронировать слот через QR-код уже на месте.

Как выглядит мост

Прогулка по мосту бесплатная для всех, кто имеет билет на башню, а доступ открыт с первого уровня. Как пишет La Tour Eiffel, билет на башню стоит от 3,8 евро за человека.

Аттракцион открыли еще в прошлом году, а в этом сезоне он будет работать до 3 мая. В общем башня имеет три обзорные уровни: на высоте 57, 116 и 276 метров, а также рестораны и даже шампан-бар на самой верхушке.

