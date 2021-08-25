В венгерских Карпатах построят самый высокий подвесной пешеходный мост: захватывающие фото

В Венгрии планируют построить новый подвесной мост. Он будет иметь рекордную длину в 700 метров и соединит две вершины гор Земплен, которые принадлежат горной системе Карпат.

Сейчас самый длинный подвесной мост находится в Португалии. Его длина составляет 516 метров.

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Подвесной мост в Карпатах

Власти Венгрии уже провела тендер публичных закупок. Его компания Graboplan Industrie Ltd, которая выполнит проект от 11,3 миллиона евро. Мост соединит вершины гор Земплен в Западных Карпатах. Для посетителей городов будет доступен с пешеходных троп, которые будут построены между Вареги и Сарего.



Визуализация моста / Фото Daily News Hungary

На территорию можно попасть только в часы работы нацпарка, после покупки входного билета. Пешеходный мост будет построен из современных и прочных материалов в уникальном дизайне канатного моста. Он будет чрезвычайно чувствительным к движениям и вибраций. На вершинах установят металлическую конструкцию, которая будет весить как минимум 140 тонн, чтобы сделать мост безопасным и относительно стабильным.



Конструкция моста в Венгрии / Фото Daily News Hungary

Пешеходная поверхность моста будет ширину 1,2 метра и длину 700 метров, что делает его самым длинным подвесным мостом в мире.