В Венеции закроют стеклянный Мост Конституции: с чем это связано

Мосты – одни из самых лучших достопримечательностей "города на воде". В Венеции их насчитывают около 400. Понте-делла-Коституцион – четвертый мост на Гранд-канале.

Впрочем, несмотря на популярность, люди высказывают и многочисленные жалобы касательно стеклянного моста. Поэтому его решили закрыть, но не навсегда.

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Стеклянный мост в Венеции закроют: причины

Мост Конституции, открытый в 2008 году по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы и в честь 60-й годовщины Конституции Италии, довольно популярен среди туристов – соединяет железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия с площадью Пьяццале Рома.

Сейчас его планируют закрыть на ремонт. Дело в том, что местные жители жалуются на то, что покрытие моста слишком скользкое – особенно сложно пройти в дождь и зимой.

Так, в планах реконструкции – замена стеклянной плитки на трахитовый камень, чтобы больше людей не поскользнулись и не получили травмы.

Люди причиняют себе вред и подают в суд на администрацию. Мы должны вмешаться,

– заявила изданию Франческа Заккариотто, государственный служащий.

Такую инициативу поддержал и сам Калатрава.

Согласно заявлению его студии, они поддерживают замену стеклянных панелей на тротуарную плитку по трахиту. Офис подчеркнул, что это должно соответствовать дизайну моста и окружающему городскому пейзажу для сохранения его красоты и функциональности.

Кроме того, конструкция критикуется за отсутствие пандусов для людей с ограниченными возможностями и за то, что мост в современном стиле не вписывается в архитектуру Венеции.

Ремонт моста обойдется примерно в полмиллиона евро. Однако проект еще предстоит утвердить архитектурным властям города. Также нужно провести структурные испытания, чтобы убедиться, что мост выдержит дополнительную нагрузку от нового покрытия.