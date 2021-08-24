В Венеции планируют ввести платный вход в город: сколько придется заплатить туристам
Источник:Bloomberg
Правительство Венеции приняло решение установить квоты за посещение города с начала летнего сезона 2022 года. Плата составит от 3 до 10 евро.
Цене колебаться в зависимости от спроса от количества туристов, которые уже находятся в городе, дня недели, сезона и тому подобное.
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Плата за вход в город
Вопрос платы за вход в город остается спорным и открытым. Об этом велись дискуссии много лет, пока пандемия не остановило туризм в целом.
За вход в Венеции придется выложить от 90 до 300 гривен. От уплаты будут освобождены:
- местные жители;
- родственники жителей;
- туристы, которые забронировали номер в отеле Венеции.
На основных подъездных путях к историческому центру планируют установить турникеты.
Однако существует и контрмнения в правительстве Венеции, что тогда город превратится в "парк развлечений". Поэтому целесообразнее ограничить вход в многолюдные районы, например, к Площади Сан-Марко.
К слову, в июле 2021 правительство запретило вход большим круизным лайнерам в Венецианской лагуны. На этот шаг решились, чтобы уберечь исторический центр от избыточного количества гостей.