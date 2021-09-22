В Вене заработают новые правила карантина: что следует знать туристам

В столице Австрии усиливают карантин из-за роста количества случаев заболеваний COVID-19. Поэтому в Вене заработает правило 2-G. Оно означает, что доступ к ночным клубам и общественных заведений питания будет доступен только людям, которые выздоровели или получили полный курс вакцинации.

Вторым важным моментом является то, что маски придется носить во всех общественных местах. Об этом сообщил мэр Вены Михаэль Людвиг.

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Ограничения в Вене

Новые правила карантина начнут действовать в Вене с 1 октября. Предварительно ограничения продлятся месяц и будут касаться лиц старше 12 лет. Покупатели всех магазинов обязаны носить защитные маски типа FFP2. Сотрудникам разрешено заменить их на тканевые средства личной защиты.

Ограничения включают правило 2-G для поздних вечерних заведений общественного питания и собраний более 500 человек (в помещении и на улице). Это означает, что доступ будет разрешен только вакцинированным лицам или людям, которые переболели COVID-19.

Для сотрудников ночных заведений при этом будет действовать правило 2.5 G - вакцинация, выздоровление или отрицательный ПЦР-тест. То есть тест на антиген уже не будет работать, как доказательство и допуск к работе.

Условия въезда в Австрию

Вакцинированы туристы могут пересекать границу без регистрации и карантина. С момента полного курса прививок (признаны препараты – BioNtech / Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac) должно пройти не менее 14 дней. Сертификат, подтверждающий это должно быть на английском или немецком языке.

Въехать можно и с ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Однако придется проходить 10-дневную самоизоляцию и регистрировать путешествие на правительственном сайте. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можно сократить, если пройти повторное тестирование не ранее, чем на 5 день после пересечения границы.