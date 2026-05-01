Родное село Василия Зинкевича лежит на Хмельнитчине: вот 3 локации рядом, которые украдут ваше сердце

Его голос уже более полувека узнает каждый – это Василий Зинкевич, народный артист Украины и Герой Украины. 1 мая 2026 года легенде исполнился 81 год.

А родился Зинкевич в Хмельницкой области, в небольшом селе Васьковцы вблизи Изяслава. 24 Канал с удовольствием расскажет обо всем этом подробнее.

Легенда "Смерички": кто такой Василий Зинкевич и где он родился здесь?

Василий Иванович Зинкевич родился 1 мая 1945 года в селе Васьковцы Хмельницкой области, как пишет esu.com.ua. В то время оно принадлежало к Изяславскому району, а ныне – в Изяславской городской территориальной общине Шепетовского района.

Это небольшое подольское село на правом берегу реки Горынь, в нескольких километрах от города Изяслав и в сотне к северу от Хмельницкого. Именно там прошло детство певца, отец которого Иван был ветеринаром и регентом церковного хора, а мать Анна – колхозницей и вышивальщицей.

После школы юноша уехал на Буковину, где поступил в училище декоративно-прикладного искусства на специальность "художественная обработка металла". Именно там, в Вижнице, он присоединился к ВИА "Смеричка", хотя и не получал музыкального образования – и стал одним из ключевых солистов этого коллектива.

С 1975 года Зинкевич поселился в Луцке, где возглавил ВИА "Свитязь", и где и по сей день живет как почетный гражданин города. Всемирная слава при этом не мешала Зинкевичу всегда подчеркивать свои сельские корни.

Где бы ни бывал, в каких далеких краях не выступал бы, всегда с гордостью говорю, что я родился в селе, учился в сельской консерватории, где моим высоким профессором был мой украинский народ,

– цитирует Зинкевича "Суспільне Культура" в материале от 1 мая 2025 года.

Что стоит увидеть возле Васьковцев в Хмельницкой области?

Хмельницкая область – один из самых богатых туристических регионов Украины. Здесь есть крепости, затопленные города, подольские каньоны и тому подобное. Родное же село Василия Зинкевича Васьковцы – небольшое, на несколько сотен человек, однако расположено в одной из исторических местностей. А рядом с ним сохранилась Казацкая могила, свидетель древних времен.

Васьковцы лежат совсем близко возле Изяслава – древнего города на берегах реки Горынь. А тот несомненно является одним из самых интересных туристических открытий Хмельницкой области – там сохранилась уникальная средневековая планировочная структура времен Руси и периода XV – XVI веков – Старозаславский замок на холме над Горынью.

Также в Изяславе можно увидеть мощный Бернардинский монастырь 1596 – 1610 годов, о чем указывает IGotoWorld, с 6-метровыми стенами, башнями и впечатляющими воротами. В общем – город лежит на пересечении нескольких туристических маршрутов и является идеальной базой для исследования севера Хмельницкой области.

Вторая локация, которую рекомендуем каждому туристу в регионе – это озера возле Славуты, точнее возле села Стриганы немного к северу от Изяслава, которые называют Голубыми или Блакитными. Это очень красивый каскад из нескольких искусственных водоемов, как пишет Суспільне, образовавшихся на месте бывших карьеров кварцевого песка и заполненных подземными источниками.

Собственно, благодаря песчаному дну и подземному питанию вода здесь зеркально прозрачная и имеет бирюзово-голубой оттенок, что напоминает морское побережье. Озера эти являются частью гидрологического заказника и домом для диких уток и лебедей.

И третье особое место, которое стоит посетить – дворец Сангушко-Потоцких в Антонинах, к югу от Васьковцев где-то 30 километров. Антонины – это бывшее имение самых богатых магнатских родов Волыни, которые в конце XIX века пригласили французских архитекторов и перестроили усадьбу в стиле необарокко с присущим Потоцким размахом и азартом, как пишет discover.ua.

Дворцовый ансамбль здесь охватывает флигель, манеж, оранжереи и роскошный английский парк. На сегодня комплекс частично сохранен, и его справедливо называют одним из самых выдающихся усадебных памятников Хмельницкой области.

Какие еще интересные туристические магниты Хмельницкой области стоит посетить?

В центре села Хропотова скрывается Викнина, которую местные называют "озером призраков" – оно не замерзает даже в самые лютые морозы, а о глубине и происхождении ходят легенды. Вода в озере необычно прозрачная и темная одновременно, а исследователи до сих пор не могут дать однозначного объяснения его природной аномалии.

А в селе Самчики стоит классицистический дворец конца XVIII – начала XIX века в стиле, который туристы сравнивают с декорациями к книжным сказкам. В отличие от большинства барских усадеб, этот дворец сохранился в относительно хорошем состоянии вместе с парком и хозяйственными постройками, и сегодня принимает туристов.