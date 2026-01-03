Где родился Василий Симоненко и стоит ли там еще дом автора стихотворения Ти знаєш, що ти – людина"

Василий Андреевич Симоненко – великий поэт-шестидесятник и среди многих блестящих стихов автор гимна Ти знаєш, що ти – людина". А родился он 8 января 1935 года в селе Биевцы.

Каким сегодня является это село и стоит ли до сих пор там родительский дом гения? 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю" расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Где родился Котляревский и что стоит увидеть на родине автора "Энеиды"

Симоненко – с Полтавщины: что интересного стоит посмотреть на малой родине поэта?

Василий Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Биевцы на Лубенщине, как отмечает osvita.ua. Тогда это была Харьковская, теперь – Полтавская область. Там же он учился в школе первые 5 классов, а закончил обучение в соседнем селе.

Семья Симоненко была крестьянской – мать Анна Щербань и дед Федор Трофимович из казацкого рода. Отец Андрей покинул семью рано. Мальчик рос в нужде, но смог закончить школу с золотой медалью.

Его родное село расположено на правом берегу реки Удай, а первое упоминание о нем датировано 1775 годом. Живут там около 300 человек. Дом Симоненко – старое крестьянское здание – стоит до сих пор.

Родной дом Симоненко, где обустроили музей его имени: смотрите видео Ivan-Koval

Сейчас она функционирует как сельский музей Василия Симоненко. Открыли его еще в 1970-х и по сей день сохраняют аутентику – интерьеры 1930-х, личные вещи поэта, диораму села, фотовыставки.

Экспозиция рассказывает о детстве, журналистской карьере, диссидентстве и смерти поэта в 1963 году. Это произошло от почечной болезни, вызванной, предполагают, избиением КГБ.

Добраться в Биевцы легко из Полтавы, хотя это около 100 километров. Можно на авто или автобусом до Лубен, далее маршруткой или такси до Беевцев за 20 минут.

Биевцы – село на Полтавщине, где родился Василий Симоненко: смотрите видео yuriylyashenko7704

Музей бесплатный, но работает по запросу через сельсовет. Вокруг можно насладиться живописными пейзажами, рыбалкой, прогулками по лугам и лесостепным склонам.

Какие еще интересные туристические магниты в Полтавской области стоит посетить?