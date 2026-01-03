Где родился Василий Симоненко и стоит ли там еще дом автора стихотворения Ти знаєш, що ти – людина"
- Василий Симоненко родился в селе Биевцы, где стоит его семейный дом, который сейчас функционирует как музей.
- Музей хранит аутентичные интерьеры 1930-х, личные вещи поэта и рассказывает о его жизни и творчестве.
Василий Андреевич Симоненко – великий поэт-шестидесятник и среди многих блестящих стихов автор гимна Ти знаєш, що ти – людина". А родился он 8 января 1935 года в селе Биевцы.
Каким сегодня является это село и стоит ли до сих пор там родительский дом гения? 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю" расскажет об этом подробнее.
Симоненко – с Полтавщины: что интересного стоит посмотреть на малой родине поэта?
Василий Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Биевцы на Лубенщине, как отмечает osvita.ua. Тогда это была Харьковская, теперь – Полтавская область. Там же он учился в школе первые 5 классов, а закончил обучение в соседнем селе.
Семья Симоненко была крестьянской – мать Анна Щербань и дед Федор Трофимович из казацкого рода. Отец Андрей покинул семью рано. Мальчик рос в нужде, но смог закончить школу с золотой медалью.
Его родное село расположено на правом берегу реки Удай, а первое упоминание о нем датировано 1775 годом. Живут там около 300 человек. Дом Симоненко – старое крестьянское здание – стоит до сих пор.
Сейчас она функционирует как сельский музей Василия Симоненко. Открыли его еще в 1970-х и по сей день сохраняют аутентику – интерьеры 1930-х, личные вещи поэта, диораму села, фотовыставки.
Экспозиция рассказывает о детстве, журналистской карьере, диссидентстве и смерти поэта в 1963 году. Это произошло от почечной болезни, вызванной, предполагают, избиением КГБ.
Добраться в Биевцы легко из Полтавы, хотя это около 100 километров. Можно на авто или автобусом до Лубен, далее маршруткой или такси до Беевцев за 20 минут.
Музей бесплатный, но работает по запросу через сельсовет. Вокруг можно насладиться живописными пейзажами, рыбалкой, прогулками по лугам и лесостепным склонам.
Какие еще интересные туристические магниты в Полтавской области стоит посетить?
Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне. Он крупнейший в Украине такого рода, на 7 гектарах и с коллекцией в 25 тысяч изделий, мастерскими и мемориальными усадьбами мастеров.
Бельское городище. Это скифское поселение VIII – III веков до нашей эры на площади в 4000 гектаров с археологическими находками и музеем. Также центр Ворсклинской группы памятников привлекает реконструкциями и фестивалями.
